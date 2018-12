HG lost Waterland af bij hostingbedrijf Combell

Waterland heeft, nog net voor de kerstvakantie, een koper gevonden voor zijn belang in het hostingbedrijf Combell. De investeerder HG Capital lost het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds af.

Combell beheert websites en online-infrastructuur voor bedrijven. Tot nu was het in handen van Waterland, van zijn twee oprichters (Jonas Dhaenens en Frederik Poelman) en van zijn management. Begin oktober raakte bekend dat Waterland zijn belang wou verkopen. De deal werd vrijdag beklonken.

Combell is vandaag marktleider in België en Denemarken en actief in Nederland, Zweden en Zwitserland. Het heeft over heel Europa een 800.000-tal klanten.

Het investeringsfonds HG Capital vervangt Waterland als hoofdaandeelhouder. Jonas Dhaenens, Frederik Poelman en het management herinvesteren in de nieuwe constructie boven het bedrijf. De prijs van de transactie is niet bekend.

Agfa

Combell is de eerste Belgische participatie van HG Capital, dat voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland actief is. Het is de achtste investering van het fonds in de sector van technologiediensten. HG investeerde voordien in het Deense hostingbedrijf Zitcom, diens Italiaanse sectorgenoot DADA en de Deense beheerder van IT-infrastructuur ITRelation.

Een van de vennoten van HG Capital is de Belg Philippe Houssiau, de voormalige CEO van Agfa HealthCare, dat met zijn IT-systemen voor de medische sector wereldwijd de helft van de ziekenhuizen bedient.

Waterland kwam midden 2014 aan boord bij Intelligent, de groep boven Combell en Sentia. Begin dit jaar werd Intelligent in tweeën gesplitst. Combell ging focussen op kmo's en zelfstandigen, het zusterbedrijf Sentia mikte op de grotere bedrijven. Waterland en Dhaenens blijven na de Combell-deal aandeelhouder van Sentia.

Sinds de instap van Waterland groeide Intelligent exponentieel - op eigen kracht, maar ook via een 20-tal overnames. In die periode zijn de resultaten van Combell meer dan vertienvoudigd.

Combell is vandaag marktleider in België en Denemarken en actief in Nederland, Zweden en Zwitserland. Het heeft over heel Europa een 800.000-tal klanten. Vorige week zette het voet aan de grond in het Alpenland via de overname van Switchplus, de marktleider in de verkoop van domeinnamen voor Zwitserland (.CH) en Lichtenstein (.LI).

Derde deal

Combell is de derde Belgische deal van Waterland dit jaar. Parallel aan de verkoop van het hostingbedrijf investeerde het in het digitale bureau Intracto. Het fonds stapte ook in de familiale etikettenfabrikant Accent. Waterland werkt ook nog aan de verkoop van zijn participatie in de infrastructuurgroep Verbraeken.