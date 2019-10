HP schrapt 9.000 jobs

De komende drie jaren schrapt HP 7.000 à 9.000 van de 55.000 jobs. In het ergste geval belandt dus 1 op 6 medewekers op straat. Het bedrijf denkt daardoor tegen 2022 zowat een miljard dollar besparinen te kunnen realiseren.

Wat dat betekent voor de vestigingen in België, is nog onduidelijk.

Het herstructureringsplan werd gepresenteerd door Enrique Lores, de kersverse CEO die op 1 november de touwtjes in handen neemt. De drastische ingrepen zijn nodig omdat de omzet van de printdivisie in dalende lijn is. Het beurshuis Bernstein bestempelde die divisie onlangs zelfs als een 'smeltende ijsblok'.