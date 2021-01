Hacker kaapt kwartaalrapport Intel

Verrassende plotwending donderdagavond op Wall Street: Intel publiceerde het kwartaalrapport bizar genoeg negen minuten vóór de slotbel, terwijl resultaten doorgaans klokslag 16 uur in New York over de schermen flitsen .

's Werelds grootste chipbakker verschaft tegenover zakenkrant Financial Times meer uitleg. 'Een infografiek bleek van onze PR newsroom site gehackt te zijn', zegt CFO George Davis. 'We hebben toen we dat beseften meteen besloten te publiceren.' Geen onredelijke beslissing, nu in een steeds frenetiekere beurshandel handelsalgoritmes elke seconde voorkennis weten uit te buiten.