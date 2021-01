Hackers aan de haal met koersgevoelige informatie van Intel

Door een lek moest Intel vroeger dan verwacht zijn financiële resultaten bekendmaken. Hackers zijn hoe langer hoe meer geïnteresseerd in dat soort, koersgevoelige data.

Traders op Wall Street keken donderdagavond vreemd op, toen zes minuten voor het sluiten van de handel de jaarcijfers van chipreus Intel binnenliepen. Er was geen vergissing in het spel. Het bedrijf maakte zijn cijfers wereldkundig, omdat die al ergens anders de ronde deden.

Intel had vernomen dat een vertrouwelijke infografiek, die klaarstond om bij de jaarcijfers nabeurs gedeeld te worden, al buiten het bedrijf circuleerde. Die bleek door 'een onrechtmatige actie' - lees: een hack - van Intels website geplukt. 'Toen we gewaarwerden wat was gebeurd, hebben we beslist meteen te publiceren', zei financieel directeur George Davis aan Financial Times.

Maken die paar minuten zo'n verschil? Anno 2021 wel. De moderne beurshandel wordt in grote mate gedomineerd door slimme algoritmes die uit elke halve seconde voorkennis van elke morzel informatie razendsnel profijt kunnen halen. In de zes minuten handel na de officiële publicatie steeg het aandeel 6,5 procent.

6 minuten Intel publiceerde zijn resultaten zes minuten voor Wall Street sloot, om mogelijke insider trading de pas af te snijden.

Of dat het motief was van de hackers die de informatie ontvreemdden, is niet duidelijk. Intel onderzoekt de zaak. Maar het valt niet uit te sluiten dat er verhoopt financieel profijt in het spel is.

Die criminele activiteit is in opmars. Eind 2019 rolde de Amerikaanse beurswaakhond SEC een bende op die samen met hackers financieel gevoelige informatie ontvreemdde om op de beurs te gebruiken. In totaal stal de bende 150.000 vertrouwelijke persberichten van de websites van pr-bedrijven, waarmee ze 800 transacties deed en 30 miljoen dollar verdiende.

Even later werd een gelijkaardige operatie opgerold, waarbij een Oekraïense hacker in de server van de SEC had ingebroken om gevoelige berichten te kapen en door te geven aan beurshandelaars.

Miljarden, geen miljoenen

'Hackers hebben hoe langer hoe meer door dat daar het grote geld zit', zei Tom Kellerman, chief cybersecurity officer van de beveiligingsfirma Trend Micro eerder. 'De miljoenen die te verdienen zijn met pakweg het stelen van bankgegevens zijn klein bier bij de potentiële miljarden bij marktmanipulatie.'

Ken Westin, een onderzoeker bij het cybersecuritybedrijf Splunk, verdiepte zich in 2019 in de materie. Tijdens het zoeken naar informatie over klassiekere hacks stuitte hij op een forum waar koersgevoelige informatie werd verhandeld. Te koop waren financiële informatie zoals kwartaalupdates, info over geplande fusies en overnames en rapporten over de goedkeuring van medicijnen door de farmawaakhond FDA. De conclusie van Westin: dit is een goed georganiseerde industrie.

De les is volgens experts dat bedrijven meer aandacht moeten hebben voor waar hun informatie belandt voor ze gepubliceerd wordt. Niet enkel de eigen beveiliging moet top zijn, ook die van hun pr-bedrijven en advocatenkantoren.