Heidi Rakels: 'We willen even hard groeien als Collibra'

Ex-judoka Heidi Rakels legt de lat voor haar beveiligingsbedrijf Guardsquare hoog. Om over vijf jaar naar 100 miljoen dollar te groeien, wil ze onder meer investeren in marketing en overnames.

Rakels maakte woensdag een investering van 29 miljoen dollar in haar bedrijf bekend. Ze had de luxe om zelf haar investeerder te kunnen kiezen, zegt ze aan de telefoon vanuit San Francisco.

Hoe bent u bij Battery Ventures terechtgekomen?

Rakels: 'We waren op zoek naar één partner die ons kon helpen om te groeien in de VS. Als Europees bedrijf zonder bekende investeerder achter ons zijn we daar op veel muren gebotst. Ik was de voorbije jaren al vaak benaderd door kandidaat-investeerders, maar volde nooit echt een klik. Met Battery Ventures was die er wel. Ze hebben veel ervaring met openbronsoftware en met beveiliging. Ook Felix Van de Maele van Collibra (de data-startup die deze week een waardering kreeg van meer dan een miljard dollar, red) was positief over hun rol als aandeelhouder. Ik ben nu in San Francisco en bezoek donderdag een evenement van Battery waar veel CIO’s van grote bedrijven zitten. Daar zou ik anders nooit zijn binnengeraakt.'

Hoe willen jullie de ambitieuze groeiplannen waarmaken?

Rakels: 'We willen wereldwijd meer verkopen, maar gaan zeker in de VS meer in verkoop en marketing investeren. We zijn nog in gesprek over de opening van een tweede kantoor aan de oostkust. Tot nu toe was het erg moeilijk om op hoog niveau binnen te raken bij grote bedrijven. De klanten die we hebben, werden vaak aangebracht door ontwikkelaars die onze openbronsoftware al gebruikten. Dat blijft belangrijk, maar we willen ook meer rechtstreeks de verantwoordelijke managers benaderen. Daarnaast willen we nieuwe functionaliteit ontwikkelen waarmee onze klanten hun appbeveiliging beter kunnen monitoren en analyseren.'

Wat worden de volgende grote stappen?