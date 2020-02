Help, mijn wifi hapert

Nu we onze huizen steeds beter isoleren, wordt het almaar lastiger om van de zolder tot de kelder een goed wifi-signaal op te pikken. Er zijn heel wat apparaatjes te koop die dat probleem verhelpen, maar ook bij de telecomoperatoren kunt u terecht.

De kabeloperator Telenet heeft twee oplossingen in huis voor klanten die hun wifi-bereik willen uitbreiden: een accesspoint en een powerline adapter. Het accesspoint (dat als twee druppels water lijkt op de Telenet-modem) kunt u gebruiken als al een netwerkaansluiting voorzien is in de kamer(s) waar u wifi wenst. Zo’n aansluiting kunt u meestal herkennen aan het plastic ‘deurtje’ dat u omhoog moet schuiven voor u er een kabel kunt insteken.

Hebt u zo’n aansluiting niet, dan kunt u het apparaat met een kabel ook rechtstreeks op de modem inpluggen, al zal dat voor een zolderkamer waarschijnlijk niet praktisch zijn. Eenmaal de verbinding gemaakt, pikt het accesspoint het internetsignaal van de modem op en zet het dat om in een wifi-signaal. En zo kunt u weer probleemloos surfen.

Gratis

De tweede oplossing is de powerline adapter. Omdat een speciale netwerkaansluiting in veel huizen ontbreekt, maakt die adapter gebruik van een kabelnetwerk dat ongeveer iedereen wel in huis heeft: uw stroomnetwerk. Het principe is eenvoudig: u plugt één powerline adapter in een stopcontact nabij uw router en sluit hem met een kabeltje op die router aan. Een andere adapter stopt u in een stopcontact ergens anders in huis. Via de stroomleiding wordt het internetsignaal van uw router dan naar die kamer getransporteerd en in een draadloos wifi-signaal omgezet.

Een eerste wifi-booster - een accesspoint of een powerline adapter - is voor Telenet-klanten gratis. Hebt u er meerdere nodig, dan rekent de Mechelse kabelboer 2 euro per stuk per maand aan. Die afrekening gebeurt via uw maandelijkse factuur.

Spinnenweb

Ook de Telenet-concurrent Orange komt met een aanbod om de wifi-problemen van zijn klanten op te lossen. Daarvoor doet het ook een beroep op accesspoints, maar die zijn uitgerust met ‘mesh’-technologie. Mesh-routers komen in kits met twee of drie apparaten (u kunt losse exemplaren bijkopen, meestal tot vijf stuks). De reden is eenvoudig: de ‘kastjes’ kunnen met elkaar communiceren. Dat wil zeggen dat ze niet alleen een wifi-signaal kunnen uitzenden, maar ook dat van elkaar draadloos kunnen ontvangen en doorsturen. Zo ontstaat een soort spinnenweb aan verbindingen, met als grote voordeel een veel betere dekking met wifi-signaal.

Nog een voordeel van mesh-routers is dat ze zich gemakkelijk laten installeren en toevoegen aan een netwerk. Bovendien garanderen ze een naadloze overgang van het ene wifi-punt naar het andere. Als u in huis rondloopt terwijl u een Skype-gesprek voert, wordt dat gesprek in regel niet onderbroken als u van de ene naar de andere mesh-router wordt overgezet.

Voor een pack met twee mesh-modules verlangt Orange 99,95 euro. Volgens het bedrijf is dat geschikt voor appartementen en huizen met maximaal zo’n 160 vierkante meter woonoppervlakte. Voor grotere panden of huizen met atypische afmetingen (niet abnormaal breed, maar heel diep bijvoorbeeld) is er een pack met drie modules. Dat kost 139,95 euro. Is dat nog niet voldoende, dan kunt u extra modules kopen voor 69,95 euro per stuk.

Slimmere routers

Proximus pakt mogelijke wifi-problemen voor zijn klanten in de eerste plaats aan door de routers slimmer te maken. Het bedrijf updatet zijn apparaten momenteel met de Smart Wifi-technologie. Daardoor kiest de router automatisch de beste frequentie (2,4 of 5 gigahertz) en het beste kanaal om het wifi-signaal uit te zenden. De gebruiker merkt daar niets van. Het enige wat opvalt, is dat de twee netwerken van vroeger (2,4 en 5 gigahertz) nu gegroepeerd zijn onder een enkele naam. De technologie laat ook toe naadloos te ‘roamen’ tussen accesspoints, net zoals bij een mesh-router. Wie dat wil, kan het ‘Smart Wifi’-gebeuren uitschakelen in de instellingen van zijn router. Dat staat daar, een beetje cryptisch, vermeld onder de naam ‘One SSID’.

Smart Wifi mag dan de wifi-verbindingen in huis optimaliseren, het netwerk fysiek uitbreiden doet de technologie niet. U kunt dus nog altijd met ‘blinde vlekken’ zitten. In dat geval kan een Proximus Powerline-adapter of een Wifi Booster uitkomst bieden. Die booster kunt u gebruiken als bijkomend accesspoint (via ethernetkabels) of als repeater. In dat laatste geval zal de snelheid van uw verbinding er niet beter op worden, vaak zelfs integendeel, maar het kan wel helpen om het signaal verder te laten reiken dan voorheen. De Proximus Wifi Booster kost 2,49 euro per maand.

Koelkast

U hoeft natuurlijk niet de apparaten van uw telecomprovider te gebruiken om uw wifi-bereik te verbeteren. U kunt evengoed in de winkel accesspoints, repeaters of powerline adapters van andere merken kopen. Voor u geld gaat spenderen, is het een goed idee uw bestaande router eens te verplaatsen. Vaak helpt dat al heel wat. Zet het apparaat zo centraal mogelijk in uw huis en verstop het niet in een kast of achter een tv-toestel.