Herstructurering bij Barco kost 240 banen

De Kortrijkse beeldvormingsgroep kondigt onverwacht een herstructureringsplan aan. Het moet volgens Barco toelaten beter te kunnen inspelen op markttrends, groeikansen te benutten en de winstgevendheid op lange termijn te versterken. De herstructurering kadert in het in 2016 gelanceerde 'Focus to Perform'-programma.

De operatie wordt in de loop van 2019 uitgewerkt en kan 240 bediendenjobs treffen, waarvan 55 in België. De arbeiders blijven buiten schot. Bij heel Barco zijn ongeveer 3.600 mensen aan de slag.

Barco is van plan het resultaat van de kostenbesparingen te herinvesteren 'naar bepaalde groei-initiatieven, in innovatie en in de verdere bedrijfsexpansie in geografische targetregio’s'. De groep verwacht dat de ingrepen de indirecte bedrijfskosten met circa 20 miljoen euro kunnen verminderen tegen 2020 'na aftrek van de herinvesteringen in strategische groei-initiatieven'.