Na de doorbraak ChatGPT domineerde artificiële intelligentie 2023. Moeten we bang zijn voor wat de toekomst brengt? En maken we straks een artificiële mens? Ondernemer Davio Larnout en adjunct professor Mieke De Ketelaere over de verwondering en de huiver die AI opwekt. ‘Binnen vijf jaar kopen we bij Tesla een abonnement op onze robotbutler.’