Het einde van de ongebreidelde bigtechgroei

Zo’n tien jaar lang rapporteerden de vijf Amerikaanse techgiganten - Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft - alleen maar forse groeicijfers. Maar dit cijferseizoen wordt het anders.

Apple komt vandaag met cijfers over 2018, Google sluit volgende week maandag de rij. En dan zal blijken dat bij vier van de vijf - Microsoft lijkt de uitzondering - de groei gematigd of zelfs helemaal verdwenen is. De spannendste vraag voor beleggers: is de terugval tijdelijk of wordt het nooit meer zo mooi als het was?

Apple

Apple waarschuwde op 2 januari in een voorschot op de officiële cijfers al voor een tegenvallende en zelfs 5 procent lagere omzet. Daarbij legde CEO Tim Cook de nadruk op tegenvallers in China, maar dat is niet het hele verhaal. Bij de briefing over het voorgaande kwartaal werd al duidelijk dat de westerse markten voor de iPhone verzadigd raken, wat de jongste maanden tot een forse deuk in de prijs leidde.

Behalve die twee structurele ontwikkelingen is inmiddels gebleken dat Apple in 2018 veel meer accu’s van iPhones tegen slechts 29 dollar heeft moeten vervangen dan verwacht.

Amazon

De koers van de e-commercegigant Amazon kreeg na de prima kwartaalcijfers in oktober een tik van 10 procent, die later in het slechte beursklimaat opliep tot 25 procent. De voor het vierde kwartaal voorspelde omzetgroei is hooguit 20 procent, terwijl analisten eerst aan 25 procent dachten. Ook het verwachte bedrijfsresultaat zit onder de verwachtingen. En dat allemaal in het belangrijkste (kerst-)kwartaal.

Het lagere bedrijfsresultaat hangt samen met de invoering van een minimumloon van 15 dollar per uur. Een heldere verklaring voor de gematigdere omzetgroei ontbreekt vooralsnog. Analisten denken aan de stijgende rente in de VS en de politieke en economische onzekerheid. De beurskoers is ondertussen stijgende, maar met zo’n 1.660 dollar ver weg van de piek van ruim 2.000 dollar in augustus. De koers is wel nog het drievoudige van drie jaar geleden.

Google en Facebook

De advertentieomzet van Google en Facebook lijkt in Europa geraakt te worden door de privacyregels die er sinds mei gelden. Het derde kwartaal gaf al aanleiding voor die analyse, de cijfers en de toelichting over het vierde kwartaal moeten uitwijzen of het echt zo is. Dat zou net als bij de iPhone een structureel probleem zijn, dat wellicht nog dit jaar een vervolg krijgt in de VS als het Huis van Afgevaardigden met zijn eigen privacyregels komt.

Analisten wijzen ook allemaal op de komst van Amazon naar de digitale advertentiemarkt, voor de tot nu onbetwiste marktleiders een concurrent van formaat.

Microsoft

Microsoft is de enige van de grote vijf die lijkt te ontkomen aan de malaise. Met zijn Azure-cloudplatform, waar bedrijven webopslagruimte met bijbehorende diensten kunnen huren, heeft het een sterke troef in handen. Ook steekt het veel geld in de ontwikkeling van een supersnelle kwantumcomputer. Voor die ommewaai is Microsoft al beloond op de beurs, waar het nu het waardevolste bedrijf ter wereld is.

De ‘secret sauce’ van CEO Satya Nadella is nog niet helemaal ontleed, maar het is duidelijk dat hij het bedrijf zelfvertrouwen geeft en oog heeft voor (design)details. Nadella straalt ook maatschappelijke betrokkenheid uit. Medio januari zegde Microsoft bijvoorbeeld 500 miljoen dollar toe voor de bouw van betaalbare woningen in en rond Seattle.

Verder blijkt Nadella niet te beroerd om verlies te nemen. Het bedrijf stopt met smartphones en spraakcomputers à la Alexa van Amazon. De hardware gaat eruit, maar de software gaat niet verloren en blijft waardevol voor iedereen die Windows en Microsoft 365 gebruikt.

Cloud

De succesfactor van Microsoft, de cloud, staat ook op de radar van de rest van big tech. Amazon en Microsoft heersen in die markt, die nog wel even blijft groeien. Het is een kapitaalintensieve business, waar miljarden gaan naar het ontwikkelen van eigen chips, maar die twee boeken er behoorlijke en stijgende marges op. Bij Amazon is de cloud de belangrijkste winstdrager.

Google, dat in Silicon Valley nochtans een imago heeft van superieure softwaremaker, is erg laat in de cloud gestapt en lijkt te laat om de twee koplopers bij te benen. Het heeft net een nieuwe CEO voor zijn clouddivisie aangetrokken, afkomstig van het als agressief bekend staande Oracle. Dat belooft spektakel, wellicht in de vorm van overnames van enkele kleinere spelers in die hoek. De clouddiensten van Oracle, Salesforce en IBM zijn denkbare kandidaten.

