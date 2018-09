'Het tijdperk van het Wilde Westen op sociale media is voorbij'

Facebook-directeur Sheryl Sandberg en Twitter-CEO Jack Dorsey liggen woensdag op de rooster van het Amerikaanse congres.

Sandberg en Dorsey worden woensdag voor het Amerikaanse Congres aan de tand gevoeld over de manier waarop hun communicatieplatformen werden misbruikt vanuit het buitenland om het Amerikaanse democratische proces te manipuleren.

Ook Google-baas Larry Page was uitgenodigd, maar die stuurde zijn kat. Google stelde voor om een toplobbyist af te vaardigen, maar daar namen de Congresleden geen genoegen mee, waardoor de stoel van Google leeg bleef.

'We zijn diep teleurgesteld dat een van de invloedrijkste bedrijven ter wereld het laat afweten', zei senator Mark Warner, de vicevoorzitter van de Senaatscommissie. 'Misschien zijn ze arrogant', zei senator Marco Rubio.

Kwetsbaar

Het is al de vierde keer in korte tijd dat leden van de top van Silicon Valley afzakken naar Washington. In het voorjaar werd Facebook-CEO Mark Zuckerberg al langdurig ondervraagd. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van twee jaar geleden liggen de grote techbedrijven onder vuur omdat ze kwetsbaarder zijn dan gedacht voor kwade intenties van buitenaf, met name uit Rusland.

Na aanvankelijke ontkenningen erkennen de techbedrijven het probleem intussen. De hoorzitting van woensdag was een gelegenheid om politici ervan te overtuigen dat ze de ernst ervan inzien.

Dorsey en Sandberg legden woensdag uitvoerig uit wat ze bij respectievelijk Twitter en Facebook al hebben gedaan om de buitenlandse beïnvloedingscampagne in te dijken. Om de authenticiteit te bevorderen hebben ze bijvoorbeeld de voorbije maanden op grote schaal nepaccounts verwijderd.

Meer dan 20.000 mensen screenen de inhoud van Facebook, en het bedrijf zet in op artificiële intelligentie om schadelijke informatie tijdig te onderscheppen. 'Dit zijn dure investeringen, maar dat zal ons niet tegenhouden, want het is van vitaal belang', zei Sandberg, de rechterhand van Zuckerberg.

Verlegen

'We weten nu beter in welke mate en met welke tactieken kwaadaardige actoren ons platform manipuleren en verdeeldheid zaaien op Twitter', zei Dorsey. De naar eigen zeggen 'verlegen' Twitter-CEO las een verklaring af van zijn telefoon. 'We zijn niet trots op de manier waarop onze vrije en open uitwisseling van ideeën wordt gebruikt als wapen en als manier om ons land te verdelen.'

'Misbruik, intimidatie, trollenlegers, propaganda via bots, misinformatie en filterbubbels: dat is geen gezonde publieke conversatie. Een relatief klein aantal actoren van kwade wil zijn vond een manier om een buitensporige impact te hebben.'

Regulering

Een duidelijk verschil met de hoorzittingen met Zuckerberg was in ieder geval dat de senatoren beter op de hoogte lijken te zijn van hoe sociale media werken.

De senatoren lieten ook uitschijnen dat ze van plan zijn om sociale media regels op te leggen. Die maatregelen kunnen neerkomen op regels rond het plaatsen van politiek getinte advertenties op sociale media, of rond het garanderen van de privacy van gebruikers. 'We staan open voor regulering, maar het moet de juiste regulering zijn', repliceerde Sandberg.