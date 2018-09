'Het was geen bod op Agfa, maar een blijk van interesse'

Jorge Cortell, de topman van Kanteron Systems, verduidelijkt waarom hij een brief naar Agfa stuurde.

Waarom toonde u interesse in de hele Agfa-groep, terwijl u vooral geïnteresseerd bent in de Healthcare IT? Waarom hebt u de afsplitsing niet afgewacht?

Jorge Cortell: 'Twee redenen. Timing: we wilden eerder zijn dan andere kandidaten. En de beurswaarde (667 miljoen euro, red.) onderwaardeert het bedrijf. Een bod is financieel zinvol.'

Hoeveel bedroeg uw bod?

Cortell: 'Het ging voor alle duidelijkheid niet om een formeel bod. We wilden geen vijandig bod uitbrengen. Het was een blijk van interesse.'

Wat was de bedoeling?

Cortell: 'We wilden op een snelle manier van Agfa gedetailleerde feedback krijgen over hoe het naar de toekomst kijkt. Of voor onze producten een gezamenlijke toekomst bestaat. Het ging voor ons over visie en technologie, en niet over geld.'

'We hebben op vakbeurzen al informele contacten gehad met klanten, distributeurs en het middenmanagement van Agfa. Nu wilden we een officiële commentaar van het bedrijf.'

Dat is niet gelukt.

Cortell: 'Klopt, Agfa is niet geïnteresseerd. Meer dan een kort persbericht kregen we niet.'

Wat had u met de grafische poot, de grootste divisie, gedaan?

Cortell: 'Geen commentaar. Agfa verwerpt onze interesse. Ik ga ons plan nu niet op tafel leggen.'

Hoe ging u het bod financieren?

Cortell: 'Via een leveraged buy-out (een overname met geleend geld, red.). De financiële steun stond klaar. De namen van die partijen kan ik niet vrijgeven.'

Analisten nemen uw interesse niet serieus. U bent een aandachtzoeker, zeggen ze.