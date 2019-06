Hippiekind brengt e-mailkiller Slack naar de beurs

Slack, een van de snelst groeiende zakelijke apps ooit, trekt donderdag onder luid applaus naar de New York Stock Exchange. Maar de populaire communicatietool wachten moeilijke tijden, gezien de snelheid waarmee concurrent Microsoft oprukt met zijn platform Teams.

Een hippiekind wordt donderdag miljardair. Stewart Butterfield, co-oprichter van Slack, brengt de chouchou van Silicon Valley tegen 16 à 17 miljard dollar naar de beurs. Dat waardeert zijn belang van 8 procent op 1,3 miljard dollar. En zeggen dat de 46-jarige Canadees zijn carrière begon als mislukte spelletjesmaker.

Butterfield groeide op in een commune als zoon van twee hippies in het vissersdorpje Lund in de Canadese provincie British Columbia. In de hut was stromend water noch elektriciteit. Toen Butterfield vijf werd, verhuisde het gezin naar Victoria, waar hij als een typische nerd zichzelf leerde programmeren. Tijdens zijn studie filosofie verdiende hij geld met het maken van websites.

Na de universiteit werd ‘Game Neverending’ Butterfields droomproject. Een geweldloos spel dat nooit stopte en niet te winnen viel. Spelers konden samen aan een wereld bouwen en intussen mediteren, praten met rotsen en planten helpen groeien. Butterfields ouders waren ongetwijfeld trots op hun zoon.

Vredelievend spel

In cijfers Slack telt meer dan 10 miljoen dagelijkse gebruikers, van wie ruim 3 miljoen betalende. Het boekte vorig jaar 138,9 miljoen dollar (123,8 miljoen euro) verlies op 400,5 miljoen omzet. Het bedrijf zit wel nog op ruim 800 miljoen dollar cash. Slack trekt naar de New York Stock Exchange onder de ticker WORK. De waardering zou uitkomen tussen 16 en 17 miljard dollar. Dat is ruim dubbel zoveel als bij de jongste private plaatsing van aandelen vorig jaar. Bij een waardering van 16,5 miljard dollar noteert het aandeel tegen 27 keer de verwachte omzet van volgend jaar. Slack verwacht in 2020 een negatieve vrije kasstroom tussen 105 en 120 miljoen dollar.

Het vredelievende spel flopte, twee keer zelfs. Maar evenveel keer slaagde Butterfield erin een onderdeel van zijn project te doen uitgroeien tot een succes. Een eerste keer met Flickr, een platform om gemakkelijk foto’s met elkaar te delen. Yahoo telde er in 2005 35 miljoen dollar voor neer.

Butterfield keerde terug naar zijn oude liefde. Maar omdat het spel, dat werd herdoopt tot ‘Glitch’, te ingewikkeld bleek voor de meeste gamers borg de rasondernemer zijn droom voorgoed op. Andermaal maakte hij een doorstart, met het interne chatsysteem dat de gameontwikkelaars gebruikten om hun vorderingen op elkaar af te stemmen. Zes jaar later is Slack (kort voor Searchable Log of All Conversation and Knowledge) een snelgroeiende chatapp voor bedrijven met 10 miljoen gebruikers, van wie 3 miljoen betalende.

Medewerkers vinden elkaar in chatgroepen rond thema’s en projecten, waar ze vlot links en documenten delen. Het grote voordeel tegenover e-mail is dat je conversaties in een oogopslag kunt bekijken en dat Slack spamvrij is. En je mailbox wordt niet langer overstelpt met honderden overbodige berichten - in tijden van ‘gifjes’-kettingen een grote zegen.

Een nog groter voordeel is de integratie met 1.600 andere zakelijke apps zoals Dropbox en OneDrive. En de klanten kunnen er ook hun eigen applicaties aan linken. Slack wil zo het digitale hart van elk bedrijf worden. Bij De Tijd worden bijvoorbeeld alle betrokken IT’ers via Slack automatisch gewaarschuwd als de website platligt. Een marketingteam kan het platform aan Twitter koppelen om bij elke vermelding van een bepaald product een alert te krijgen in een Slack-kanaal.

Butterfield zei in een interview met Financial Times dat Slack een veelgebruikte tool is voor verschillende beroepen: recruiters om sollicitatiebrieven te beoordelen, advocaten om contracten te onderhandelen, en marketeers om de lancering van een campagne te coördineren.

Slack zadelt bedrijven op met extra kosten, terwijl Microsoft Teams deel uitmaakt van het populaire Office 365.

Een kleine rondvraag bij Belgische beursgenoteerde bedrijven leert dat sommige teams van Telenet, Colruyt en Barco Slack gebruiken. Maar bijna even vaak blijkt Teams van Microsoft de gebruikte communicatietool, zoals bij Proximus. In een enquête van de IT-marktplaats Spiceworks (zie grafiek) bij 900 IT-bazen in Noord-Amerika en Europa halen Skype for Business (44%) en Teams (21%), beide van Microsoft, het voor Slack (15%). Bovendien verwachten vier op de tien IT-beslissingsnemers tegen 2020 Teams te gebruiken, versus nog geen twee op tien voor Slack.

David versus Goliath

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

De strijd om de werkvloer lijkt uit te draaien op een David versus Goliath. En de reus Microsoft heeft goede papieren. Teams werkte zich in twee jaar binnen bij 500.000 bedrijven, goed voor 1,5 miljoen gebruikers. Met dank aan Office 365, het kantoorsoftwarepakket waar Teams deel van uitmaakt naast Word, Excel en Powerpoint. Bedrijven moeten niet bijbetalen voor de tool, terwijl Slack maandelijks 6,25 euro aanrekent per (actieve) gebruiker. Voor een kmo van 200 werknemers komt dat neer op 15.000 euro extra kosten per jaar. Slack biedt wel een gratis versie aan, maar daar springen de meeste bedrijven niet ver mee: je kan enkel in de 10.000 jongste berichten zoeken en geen externen in je kanalen uitnodigen.

Microsoft zit gebeiteld met 155 miljoen gebruikers van Office 365, en potentieel dus ook van Teams. Bovendien maant de softwarereus de gebruikers van zijn Skype for Business aan over te stappen naar Teams. De komende jaren zal blijken of Microsoft-topman Satya Nadella er goed aan deed de overname van pionier Slack - voor 8 miljard dollar - tegen te houden en daarentegen in te zetten op de upgrade van Skype. David wachten moeilijke tijden.