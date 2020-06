Hoe Silverfin vanuit Café René en met aftandse Clio wereldspeler werd

Het Gentse softwarebedrijf Silverfin bewijst dat ook vanuit ons land een wereldspeler kan opstaan. Na Londen volgt New York. Een portret van de twee dertigers die boekhouden hip maken.

‘Het gaat arrogant overkomen, maar so be it. Silverfin kan wereldwijd de standaard worden, het global tax and accounting platform’, zegt Joris Van Der Gucht (36) halfweg het gesprek. Arrogant is de medeoprichter van het Gentse softwarebedrijf niet. ‘Een dromer, een visionair. Enorm gedreven. Koppig’, horen we van zakenrelaties, ex-collega’s en vrienden. En: ‘Verslaafd aan zijn iPhone’, wat tijdens het interview zal blijken.

Samen met co-oprichter Tim Vandecasteele (34) vormt hij een ‘Siamese tweeling’, een ‘gouden combinatie’. ‘Tim is geniaal in de uitwerking van het product, Joris is het commerciële brein’, klinkt het in de inner circle. Hun cloudsoftware automatiseert sinds 2013 het werk van accountants, consultants en boekhouders, onafhankelijk van het boekhoudpakket dat ze gebruiken.

Vroeger zat gemakkelijk een halfjaar tussen het rapporteren van cijfers en de bespreking. Met onze software niet meer. Joris Van Der Gucht Co-CEO van Silverfin

De gegevens van klanten worden automatisch ingevoerd, up-to-date gehouden en geanalyseerd. De rapporten en het jaarverslag rollen als vanzelf uit de printer, wat financiële experts meer tijd geeft om meerwaarde in hun adviezen te steken. ‘Vroeger zat makkelijk een halfjaar tussen het rapporteren van cijfers en de bespreking. Met onze software niet meer’, zegt Van Der Gucht.

Het gesprek met de twee oprichters - gelardeerd met Oost- en West-Vlaamse klanken - in hun modern kantoor in het Gentse Zuiderpoort-complex is een trip down memory lane, met Duvel als rode draad. En over-en-weergejen: ‘De verkoper incasseert de klappen, terwijl de developer met de eer gaat lopen.’ En ook: ‘Ik heb met een ingenieur (Tim, red.) moeten leren werken. ‘Waarom?’ vraagt hij de hele tijd.’ Naast ons gaat het er bij momenten luid aan toe, medewerkers vullen de middagpauze met het Playstation-spel FIFA.



Sporting Lokeren

Geen van beiden komt uit een ondernemersnest. Al doet hun jeugd anders vermoeden. Vandecasteele verkoopt op school in Handzame vriendschapsbandjes en strips, later bouwt hij websites voor lokale handelaars, zijn studentenclub en een basketbalploeg bij Deloitte.

‘Ik heb die Big Four-consultant sneller binnengehaald dan Silverfin’, lacht hij. De burgerlijk ingenieur elektrotechniek leert zichzelf op jonge leeftijd programmeren. Hij herinnert zich dat hij als achtjarige code afdrukte om buiten in het gras te lezen. Vandecasteele kiest voor Ruby on Rails, een programmeertaal die voor eenvoud gaat.



Tim Vandecasteele (34)

Burgerlijk ingenieur elektrotechniek.

Medeoprichter en co-CEO van Silverfin.

Werkte voordien bij Philips en Vasco Data Security.



Joris Van Der Gucht (36)

Accountant-fiscalist.

Medeoprichter en co-CEO van Silverfin.

Werkte eerder bij Handson & Partners en BDO.

Getrouwd, twee kinderen.

Een van de vier overnemers van Sporting Lokeren. De failliete voetbalclub maakt een doorstart als KSC Lokeren-Temse in 2de amateur. Van Der Gucht wordt er bestuurder.



Ook Van Der Gucht bouwt in zijn jeugd websites, voor verenigingen en voor de voetbalclub Lokeren. ‘Het was trial-and-error met broncode die ik online vond. Ik wist snel dat ik het coderen niet in mij had.’

Een anekdote: voor een van de sites betaalt Van Der Gucht Jonas Dhaenens 200 euro voor een domeinnaam. Een leeftijdsgenoot die vanuit zijn slaapkamer op dat moment de fundamenten legt voor de Europese websitebeheerder Combell, die intussen 1 miljard euro waard is.

Na een jaar rechten kiest Van Der Gucht voor accountancy-fiscaliteit. In zijn laatste jaar krijgt hij een aanbieding van het Antwerpse boekhoudkantoor Handson & Partners. Tot verbazing van zijn proffen. ‘Vandaag tonen ze in de lessen de software van Silverfin’, grinnikt Van Der Gucht.

Zes jaar consultancy bij Handson en BDO is voor de Waaslander genoeg. Van Der Gucht ergert zich aan het eindeloze switchen tussen tools. Uit die frustratie groeit het idee een centrale datahub te ontwikkelen voor consultants en accountants.

Een technisch onderlegde partner in crime vindt Van Der Gucht bij Bryo, het Voka-netwerk van startende ondernemers: Tim Vandecasteele. Na passages bij Philips en Vasco Data Security snakt de ‘burgie’ naar de vrijheid om zelf een business te runnen. Van Bryo gaat het snel naar Café René in Gent, waar de twee wekelijks afspreken om bij een Duvel de software uit de grond te stampen. De eerste versie schrijft Vandecasteele vooral op de trein naar en van Mechelen, hij werkt dan nog bij Vasco.

‘Iets opstarten, de eerste boekhoudkantoren binnenhalen. Het is een van de mooiste periodes’, blikt Van Der Gucht terug. De kantoren bezoekt hij met Vandecasteeles 15 jaar oude Renault Clio ‘met ducttape rond de zijspiegel’. Hij parkeert de auto uit het zicht van de klant. ‘Het was moeilijk in het begin. De eerste maanden wachtte ik op een e-mail. Ik had geen afspraken, ik wist niet wat te doen.’

Goudader

De onzekere periode met veel ‘nee’s’ duurt drie, vier maanden, waarna de bal aan het rollen gaat als het middelgrote AccountingTeam een licentie neemt. Later volgen de consultantreuzen PwC en Deloitte. De omzet knalt in amper twee jaar naar 1 miljoen euro. De dertigers beseffen dat ze een goudader hebben blootgelegd, al is er ook verbazing dat hun ‘domme database, die de eerste versie was’ wordt gekocht. ‘Maar op Google vonden we geen alternatief.’ Ook vandaag is dat nog altijd het geval, zeggen klanten.



Het eerste zaaikapitaal komt van de bevriende ondernemer Louis Jonckheere, die Van Der Gucht tijdens zijn rechtenjaar leerde kennen, diens Showpad-partner Pieterjan Bouten en de fintechpionier Jurgen Ingels. Jonckheere: ‘Ik was blown away door hun pitch. Ze hebben alle ingrediënten om naar een omzet van 50 en 100 miljoen euro te groeien.’ Bouten gelooft dat Silverfin groter kan worden dan Showpad, dat presentatiesoftware voor verkoopteams ontwikkelt, 60 miljoen euro omzet draait en bijna 1 miljard waard is.

Silverfin

Software die het werk van accountants en consultants automatiseert.

Opgericht in 2013.

130 medewerkers in Gent, Amsterdam, Londen en Kopenhagen.

650 klanten, waaronder de Big Four (EY, PwC, KPMG en Deloitte) in de Benelux, Frankrijk, het VK, Ierland, Zweden, Denemarken, de VS, Canada en Zuid-Afrika.

Omzet: 15 miljoen euro, overdraagbare verliezen van een half miljoen euro.

Kapitaalrondes: 2016: zaaigeld van de fintech- pionier Jurgen Ingels en Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten van Showpad. 2017: 4 miljoen euro van Index Ventures. 2020: 26 miljoen van Hg Capital.

Een jaar later volgt de A-(kapitaal)ronde. Dankzij 2 miljoen euro omzet en het marktleiderschap in de Benelux kan Silverfin de klassieke stap naar een Belgische investeerder als Volta Ventures of Fortino overslaan. De internationale spelers bieden zich vlot aan. De twee oprichters trekken naar Londen voor, wat zij denken, een verkennend gesprek met de Silicon Valley-investeerder Index Ventures (Facebook, Deliveroo).

‘Bleek dat álle Index-partners inbelden voor de presentatie. En ik stond daar met mijn saaie en lelijke zwart-grijze slides’, lacht Van Der Gucht. Hij en Vandecasteele schrikken zich een hoedje als ze 4 miljoen euro krijgen aangeboden. Dat geld investeert Silverfin in kantoren in Amsterdam, Londen en Kopenhagen. Honderden boekhoudkantoren en de hele Big Four digitaliseren ondertussen hun processen met de Gentse software.

Dat is ook de Londense investeerder Hg niet ontgaan, een kenner van de niche waarin Silverfin successen boekt. De private-equityspeler telde afgelopen week 26 miljoen euro neer voor een minderheidsbelang. Van Der Gucht en Vandecasteele behouden de meerderheid van de aandelen. Hun bedrijf genereert inmiddels 15 miljoen euro omzet. PwC VS en Canada werden - noodgedwongen door Covid-19 - zonder fysieke ontmoetingen binnengehaald. De mond-tot-mondreclame bij de Big Four loopt als een trein.

In Londen timmert Silverfin nog aan de weg - ‘we moeten er tussen de software van QuickBooks (VK) en Xero (Nieuw-Zeeland) geraken’ - maar daar lonkt New York al. Corona heeft de timing vertraagd, maar de aanval op de VS komt er sowieso. Werelddominantie passeert via die weg. Wacht dan de miljardenstatus en wordt Silverfin de derde Belgische unicorn na het Brusselse databedrijf Collibra en Combell? Van Der Gucht: ‘Ik droom ervan, we willen een van de Belgische succesverhalen zijn.'