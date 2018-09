Hoe de koffiemok Smartphoto weer op de rails kreeg

‘Toen wij met de koffiemokken begonnen, had geen enkele concurrent die in huis. Zij focusten op fotoboeken. Na een week ging de omzet uit mokken maal tien, zonder dat we er reclame voor hadden gemaakt. We moesten onmiddellijk een extra oven kopen’, zegt Stef De corte.

Wie hem hoort praten, zou denken dat hij voor een start-up werkt. Toch is de fotogroep waarvan De corte CEO is 54 jaar oud. Smartphoto heeft een diepe crisis van liefst 15 jaar (1999-2014) achter de rug. Een donkere periode die het bedrijf in 2005, toen het nog Spector heette, ei zo na deed kapseizen. Spector was een Europese topper die op één activiteit steunde: fotorolletjes ontwikkelen. De digitalisering van de fotografie maaide die markt in enkele jaren weg

Snoepzakjes

De corte keerde het tij door het bedrijf in de richting van e-commerce te sturen. Fotoboeken, kalenders en kaartjes waren logische eerste stappen, maar al gauw ging het breder met tal van artikelen, die bedrukt kunnen worden met een foto: kussens, kaarsenhouders, reiskoffers, glazen, koekjestrommels, bloempotten, snoepzakjes, flessenopeners, tafeldecoratie, muismatten, gezinsplanners. De koffiemok is nog altijd het populairste product, het aantal stuks blijft geheim.

‘Smartphoto is nu een normaal bedrijf met meerdere producten die komen en gaan. Vroeger was er enkel de filmrol’, zegt De corte, die zijn medewerkers meer naar beurzen over mode, decoratie en interieur stuurt dan naar technologiebeurzen.

De producten hebben stuk voor stuk een hogere marge dan de prints van vroeger. De productie is niet te automatiseren, waardoor grote concurrenten ze links laten liggen.

Bereikt Smartphoto niet stilaan een limiet van wat bedrukt kan worden? De corte: ‘Nee hoor, we hebben nog een en ander in de pijplijn zitten. Neem nu kerstballen. Daar geloofde ik helemaal niet in, maar het eerste jaar verkochten we 20.000 stuks.’

Door de foto niet langer centraal te zetten, wordt de markt voor Smartphoto nog groter. Het is nu ook mogelijk om luxehout of T-shirts alleen met een quote te bedrukken.

Eén verklaring voor het succes van Smartphoto is de website, waar gebruiksgemak primeert. ‘Bij ons moet je geen software of plugin downloaden om foto’s op te laden, in tegenstelling tot bij sommige concurrenten. Foto’s hoeven ook niet bewerkt en bijgeknipt te worden. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze met hun foto’s spelen, anders haken ze af’, zegt De corte.

Ook met zijn website liep Smartphoto voorop in de sector. Nog voor dat standaard was, was de site responsive, waardoor ze zowel op desktop als op mobiele toestellen gebruikt kan worden. ‘Die keuze kwam er op vraag van ons team in Scandinavië dat jaren geleden al heel wat bestellingen binnenkreeg via tablets en smartphones’, zegt De corte.

‘Als alle elementen op tafel liggen, wil ik dat beslist wordt. En dat we tot actie overgaan. Ik wil niet eindeloos analyseren wat kan wijzigen als we deze of gene beslissing nemen. Als we T-shirts willen bedrukken, denken we daar geen jaar over na. We nemen de machine op test en gaan ervoor. De klanten zullen wel laten weten of het een goed idee is of niet.’

Stef de corte Smartphoto Stef de corte > 56, twee kinderen. > Burgerlijk ingenieur. > Begint carrière bij Leuven Measurements & Systems, werkt daarna bij Bekaert en ABB Services. > Komt Spector in 1999 binnen als financieel directeur, zeven jaar later wordt hij CEO van Smartphoto. Smartphoto Werknemers: 204, van wie 150 in Wetteren en de rest in Hengelo, Malmö en Basel. Actief in: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, het VK, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Concurrenten: Photobox (VK), CeWe (Du), Albelli (Nl) Aandeelhouders: Philippe Vlerick, Marck Coucke en Etienne Kaesteker. Bedrijfswinst (2017): 4,6 miljoen euro. Omzet: 45 miljoen euro Helft omzet komt uit fotoboeken en geschenken, de rest uit prints (10%), canvas (20%) en kaartjes en kalenders (20%). Ontvangt tot 5.000 bestellingen per uur, verstuurt 30.000 pakjes per dag.

Elke maand trekt De corte een halve dag uit om commentaren van klanten - uit alle twaalf landen waar Smartphoto actief is - over bijvoorbeeld beschadigde verpakkingen of te donkere foto’s te lezen. ‘Het is de beste manier om problemen te detecteren en de producten continu te verbeteren.’

Facturen

Het is niet het enige voorbeeld van de actieve managementstijl van de burgerlijk ingenieur. Zo passeren alle facturen zijn bureau. Een overblijfsel van de crisisperiode. Het maakt dat zijn personeel geen zotte uitgaven doet. Nutteloze magazines komen er in Wetteren niet in. ‘Wat we besparen, kunnen we extra in marketing investeren. Ik zet dat geld niet op de bank.’

Is de man na bijna twintig jaar bij Smartphoto meer marketeer dan ingenieur? ‘IT heeft me altijd gefascineerd, als 16-jarige wou ik een Commodore 64 in plaats van een brommer. Maar ik ben altijd een atypische ingenieur geweest. Bij mijn vorige werkgever Bekaert was ik snel met mensen en veranderingstrajecten bezig in plaats van met workflows van machines.’

In 2005, toen Smartphoto op een dieptepunt zat, was De corte verantwoordelijk voor 18 fotofabrieken verspreid over Europa. Jaar na jaar kromp de omzet met 30 à 50 procent. De groep ging na zware overnames ook gebukt onder een schuldenlast van zowat 180 miljoen euro. Het bedrijf stond op de rand van de afgrond.

De corte: ‘Twee jaar bekeek ik elke ochtend met de financieel manager welke facturen we die dag zouden betalen.’ Enkel De corte en zijn inner circle wisten hoe nijpend de toestand nijpend was. ‘Als dat doorsijpelt naar de werkvloer ben je meteen je beste mensen kwijt.’

Eind 2005 kwam het kantelmoment: een kapitaalverhoging van 42 miljoen euro die werd gesteund door de banken en referentieaandeelhouder Philippe Vlerick, de machtigste bestuurder van de Brusselse beurs. Het was erop of eronder.

Sindsdien vond De corte het bedrijf weer uit. Hij bouwde af, sloot de buitenlandse fabrieken - enkel Wetteren bleef over - en verkocht de verlieslatende retailwinkels Photo Hall (België) en HiFi International (Luxemburg) in 2012. Hij ging op zoek naar nieuwe markten in de wetenschap dat digitale prints het gat niet konden vullen dat de fotorolletjes hadden gelaten. ‘We beseften snel dat we de klant waarde moesten aanbieden.’