Hoger bod op lampenproducent Osram

De private-equitygroepen Bain Capital en Advent bieden beduidend meer dan de 4,3 miljard euro van het Oostenrijkse sensorenbedrijf AMS.

Het is nog niet zeker wie de nieuwe eigenaar wordt van het Duitse lampenconcern Osram , een gewezen dochter van het industriële conglomeraat Siemens. De private-equitygroep Bain Capital troeft het Oostenrijkse AMS af met een nieuw en hoger bod.

De biedstrijd begon met een gooi van Bain Capital, samen met sectorgenoot Carlyle, van 35 euro per aandeel. Daarop bracht AMS een bod uit van 38,50 euro per aandeel of 4,3 miljard euro in totaal. AMS leek lange tijd het pleit te winnen, zeker omdat de raad van bestuur van Osram de voorkeur gaf aan de Oostenrijkers. Maar het management heeft wat twijfels over AMS en het personeel ziet Osram liever belanden bij de private-equitygroepen.

'Beduidend hoger'

Bain slaat nu terug met een hoger bod, maar deze keer in een tandem met Advent, nadat Carlyle zich teruggetrokken had. Er was al enkele dagen sprake van een nieuwe zet en woensdag bevestigde Osram in een persbericht het tegenbod van de private-equitygroepen.