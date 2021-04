Honey badger don't care

Kent u dat heerlijk becommentarieerde clipje op YouTube over de 'crazy nastyass' honingdas? Aan het onversaagde beestje dat zich niks aantrekt van aanvallen moet ik denken telkens het over Facebook gaat. Niemand houdt van de socialemediagigant, maar iedereen swipet en tikt zich wel te pletter op zijn apps. Hoe hard de regelgevers ook foeteren: CEO Mark Zuckerberg don't care.

Ook deze week. Apple zet met zijn besturingssysteem iOS 14.5 zogezegd frontaal de aanval in op Facebook. De reden? IPhone-gebruikers gaan expliciet apps zoals Facebook toestemming moeten geven om de cookies te plaatsen waarmee adverteerders u gericht kunnen bestoken. U kent het: u checkt even dagdromend de vliegprijzen naar Wenen en meteen ziet u overal reclame voor 'cheap flights' naar de Stephansdom.

IOS 14.5 heet een bom onder het bedrijfsmodel van Facebook te zijn. The New York Times schreef deze week een boeiend verhaal over de clash van de Silicon Valley-titanen. Het 'privaat' internet van Apple-CEO Tim Cook versus het gratismodel - gratis zoals in 'betaald door een tapijtbombardement van reclame' - van Zuckerberg.