Hoofdaandeelhouder grijpt de macht bij Barco...

Verrassing alom bij Barco. Charles Beauduin, de voorzitter van de raad van bestuur, tevens eigenaar-CEO van de weefmachineproducent Vandewiele, wordt CEO. Hij zal die functie delen met bestuurster An Steegen.

Hij praat zelden met media, mijdt de schijnwerpers en houdt zich niet al te graag bezig met het dagelijks bestuur van een bedrijf. Toch besloot Charles Beauduin, de voorzitter van de raad van bestuur van Barco en de eigenaar-CEO van de weefmachineproducent Vandewiele, de rol van algemeen directeur bij Barco op te nemen. Hij zal de functie delen met An Steegen, die al in de raad van bestuur van Barco zit en chief technology officer is bij Umicore. Zondag valt daarover de beslissing in de raad van bestuur.

Charles Beauduin is al sinds 2014 de grootste aandeelhouder bij Barco.

Beauduin is al sinds 2014 de grootste aandeelhouder bij Barco. Ondertussen bezit hij 18 procent van de aandelen. Hij is sinds 2015 voorzitter van de raad van bestuur.

Zijn passie voor technologie deed Beauduin destijds in Barco stappen. ‘In de eerste plaats wil ik Barco verder helpen uitbouwen’, zei hij in 2015 aan De Tijd. ‘Het is een fantastisch bedrijf met prachtige producten en een enorm potentieel aan mensen en technologie.’

Silicon Valley

Die passie ontdekte hij nadat hij in 1993 samen met zijn vader, Lucien Beauduin, een voormalig fabrieksdirecteur bij Tiense Suiker, de nv Michel Vandewiele had gekocht. De producent van textielmachines en aanverwante producten kampte met opvolgingsproblemen. Charles Beauduin bouwde het bedrijf uit tot een wereldspeler in textielmachines door veel te investeren in de nieuwste technologieën. Vandaag haalt Vandewiele bijna de helft van zijn omzet uit de commercialisering van technologie naar derden. Het bedrijf levert onder meer technologie aan de truckproducenten Volvo en Mercedes.

Wat in Silicon Valley gebeurt voor auto’s en allerlei dingen is niet anders dan wat wij al 20 jaar doen met onze textielmachines: verregaande digitalisering. Charles Beauduin Eigenaar Vandewiele

Beauduin, een jurist-econoom van opleiding, is ervan doordrongen dat met de hulp van technologie de maakindustrie in West-Europa kan overleven. Niet met oude, maar met de allernieuwste technologie. ‘Wat in Silicon Valley gebeurt voor auto’s en allerlei dingen, is niet anders dan wat wij al 20 jaar doen met onze textielmachines: verregaande digitalisering', zei hij ooit treffend. Hij noemt Vandewiele dan ook geen weefgetouwenproducent, maar een technologiebedrijf.

Polsstokspringen

Na zes jaar voorzitterschap in de raad van bestuur neemt Beauduin nu de leiding van Barco, die andere Belgische technologieparel. Zo komt een einde aan het bewind van Jan De Witte, sinds januari 2017 CEO van de beeldvormingsgroep in Kortrijk. De Oost-Vlaming, die carrière maakte bij General Electric, McKinsey en Procter & Gamble, vond bij zijn aantreden dat de Belgische technologiespeler te weinig ambitie toonde.

Profiel An Steegen (51) Burgerlijk ingenieur materiaalkunde (KU Leuven).

Begon haar carrière als PhD in micro-elektronica bij het Leuvense onderzoeksinstituut Imec.

Werkte tussen 2000 en 2010 ze voor de Amerikaanse computerreus IBM in de VS. Ze hielp er een chipfabriek te moderniseren en werd nadien verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mobiele chips.

Keerde in 2010 keerde terug naar Imec, waar ze verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling van performantere chips en van diverse soorten vernieuwende sensoren.

Stapte in 2018 over naar de materiaaltechnologiegroep Umicore. Als technologiedirecteur stuurde ze de innovatiestrategie van het bedrijf aan, onder meer voor de ontwikkeling van performantere batterijen voor elektrische voertuigen, en van katalysatoren voor nieuwe soorten waterstofcellen.

De Limburgse is een zeldzame topvrouw in de door mannen gedomineerde techwereld. Steegen profileerde zich de jongste jaren ook nadrukkelijk als een rolmodel voor meisjes en jonge vrouwen. Ze wordt omschreven als een gepassioneerde en harde werker, met zowel technische als leidinggevende kwaliteiten. Na ruim vier jaar in de raad van bestuur is ze goed vertrouwd met haar nieuwe werkgever Barco.

‘Jullie zijn atleten die 2,30 meter hoog springen’, zei De Witte in zijn allereerste speech, toen hij de fakkel overnam van Eric Van Zele. ‘Maar kijk om je heen, we krijgen geen applaus. De lat ligt op 6 meter, de discipline is veranderd. We moeten niet langer hoogspringen, maar polsstokspringen.’ Waarmee de burgerlijk ingenieur de lat meteen een stuk hoger legde voor de beeldvormingsgroep.

Als we het parcours van De Witte bekijken, dan zou Barco applaus oogsten. Zeker als we de periode voor de komst van het coronavirus bekijken. De omzet die in 2017 rond 1 miljard euro draaide, kwam in 2019 uit op 1,1 miljard euro. Voor de brutobedrijfswinst (ebitda) maken de cijfers een sprong van 107 miljoen naar 153 miljoen euro. Het brutodividend steeg van 2,10 naar 2,65 euro.

Offyear

In eerste instantie heeft De Witte die mooie resultaten te danken aan de managementdiscipline die hij introduceerde. Daarnaast begonnen enkele innovaties te renderen, Clickshare op kop. Met de vergadertool, die in 2012 ontwikkeld werd onder het toeziend oog van toenmalig CEO Eric Van Zele, kunnen deelnemers in vergaderingen bestanden en documenten zonder kabels streamen naar een centraal scherm.

Toen Beauduin in 2014 in Barco stapte, had het nog maar een 40.000 Clickshare-toestellen verkocht. Eind 2019 stond de teller op ruim 700.000.

Eind 2019 stond die teller op ruim 700.000. Degroof Petercam berekende in 2020 dat Clickshare op dat moment met een vijfde van de groepsomzet goed was voor bijna de helft (45%) van de brutobedrijfswinst.

Corona trok een serieuze streep door de rekening van de beeldvormingsgroep. Niemand vergaderde nog op het werk, waardoor de interesse in technologie zoals Clickshare smolt als sneeuw voor de zon. Bovendien stoomde de cinemadivisie van Barco zich klaar om laserprojectoren te lanceren. Maar ook die waren overbodig in een wereld waar filmzalen de deuren moesten sluiten.

Zelfs de gezondheidstak van Barco kon nauwelijks zijn graantje meepikken van de gezondheidscrisis. Alle middelen van ziekenhuizen werden aangewend om corona het hoofd te bieden. Investeringen in nieuwe beeldtechnologie en de digitalisering van de operatiekamer werden uitgesteld. Met alle gevolgen van dien. De omzet daalde naar 770 miljoen euro, de brutobedrijfswinst zakte naar 53,6 miljoen euro, het brutodividend smolt weg tot 0,378 euro in 2020. ‘2020 is een offyear’, besloot De Witte.

Herstel

2021 kondigt zich aan als het jaar van het voorzichtige herstel. In het eerste kwartaal haalde Barco voor 229 miljoen euro nieuwe orders binnen. Het hoopt dat het dieptepunt nu wel degelijk achter de rug is.

Barco lanceerde in 2020 een update van zijn Clickshare-tool. Clickshare Conference tilt videoconferencing via Teams, Zoom of Webex naar een hoger niveau. De versie was eind 2020 al goed voor een vijfde van de Clickshare-verkopen. Ook de cinema’s openden ondertussen de deuren. En nu de vaccinatiecampagnes in grote delen van de wereld op volle toeren draaien, kunnen ook ziekenhuizen weer even op adem komen en naar de toekomst kijken. Er lopen ook opnieuw bestellingen voor high-techbeeldschermen voor operatiekwartieren binnen.

Er is nood aan een wisselwerking tussen innovatie en productie, dan innoveer je niet in het ijle. Charles Beauduin Eigenaar Vandewiele

Welke stempel Beauduin en An Steegen willen drukken als CEO’s is nog niet duidelijk. Wat we wel weten, is dat Beauduin ervan overtuigd is dat innovatie alleen niet voldoende is. ‘Er is nood aan een wisselwerking tussen innovatie en productie, dan innoveer je niet in het ijle’, liet hij enkele jaren geleden in een interview met Voka optekenen. ‘Philips had in het Westen een enorme technologiecapaciteit, maar koppelde wel zijn productie los en verhuisde ze naar goedkopere landen. Dat kan je geen geslaagd huwelijk noemen.’