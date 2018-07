Hr-chef Uber moet opstappen na klachten over doofpotoperatie

Liane Hornsey is de zoveelste topper die het bedrijf verlaat na interne klachten.

Het vertrek komt er nadat een anonieme klokkenluider ermee gedreigd had een aantal klachten over de vrouw openbaar te maken. Hornsey zou meerdere klachten over raciale discriminatie in het bedrijf naast zich hebben neergelegd, vernam Bloomberg.

CEO Dara Khosrowshahi kondigde het vertrek van Hornsey aan in een e-mail aan het personeel. De hr-directeur had nog maar pas een teambijeenkomst met haar afdeling achter de rug. Uber wil geen commentaar kwijt over de zaak.