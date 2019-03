Huawei dient klacht in tegen Verenigde Staten

Huawei verzet zich tegen het verbod dat Amerikaanse overheidsdiensten opgelegd kregen om Huawei-technologie en -diensten te kopen en te gebruiken. Dat zegt de huidige voorzitter van het bedrijf, Guo Ping, donderdag in het hoofdkwartier van Huawei in het Chinese Shenzhen.

De wet die Amerikaans president Donald Trump daarover vorig jaar had ondertekend uit veiligheidsoverwegingen is 'niet alleen onwettig, maar houdt Huawei ook tegen om op een eerlijke manier de concurrentie aan te gaan', zegt Guo Ping. 'Het Amerikaanse Congres heeft nooit enig bewijs kunnen voorleggen om de opgelegde beperkingen ten aanzien van Huawei-producten te verantwoorden. We zien ons genoodzaakt om als laatste redmiddel deze actie te ondernemen', luidt het. Huawei dient klacht in bij een rechtbank in Plano, Texas.