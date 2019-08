Huawei krijgt tik in België door Amerikaanse ban

De Chinese smartphonefabrikant Huawei zou na de Amerikaanse ban een kwart van zijn marktaandeel in België kwijtgespeeld zijn.

Op 15 mei lanceerde de Amerikaanse president Donald Trump een directe aanval op de Chinese smartphonefabrikant Huawei, het wereldwijde nummer twee. Het Amerikaanse ministerie van Handel sloeg het bedrijf in de ban: Amerikaanse bedrijven konden alleen mits toestemming van de autoriteiten nog handel voeren met Huawei.

Pas nu, begin augustus, blijkt de impact van die Amerikaanse ban op de verkoop van Huawei-smartphones in ons land. Het Chinese bedrijf verloor erna zeker een kwart van zijn marktaandeel in ons land, claimt de marktonderzoeker GfK na navraag van De Tijd. Dat is opmerkelijk, want Huawei was doorgestoomd naar de tweede plek, na Samsung en voor Apple.

Kort De Amerikaanse ban op Huawei heeft twee effecten: internationaal kelderde de verkoop na de ban, in China steeg het aantal verkochte smartphones. De verklarende factor is het eventuele wegvallen van de toegang tot Google-apps. Voor elk land buiten China is dat een probleem, in China zelf niet meteen. Daar zijn Google-apps sowieso geblokkeerd.

Huawei was voor de ban goed voor grofweg 20 procent van de verkochte smartphones in ons land. Na de ban zakte dat zeker 5 procentpunten tot onder 15 procent, aldus GfK. Exacte percentages geeft GfK niet, noch absolute verkoopcijfers. Het Chinese bedrijf wenst zelf niet te reageren op de cijfers.

De Belgische consument liet zich mogelijk leiden door het nieuwslek op 19 mei dat Google de nieuwe toestellen van Huawei geen toegang meer zou geven tot de Google-apps, zoals Maps, en maar beperkt tot Googles mobiele besturingssysteem Android. Het ging weliswaar alleen om de nieuwe toestellen, op de toen beschikbare en aangekondigde toestellen was er geen impact.

Test-Aankoop

Het kwaad was echter geschied. De consumentenorganisatie Test-Aankoop raadde de Belgische klant in De Tijd aan de aankoop van een Huawei-smartphone op zijn minst even uit te stellen. ‘We kunnen op basis van de bekende informatie alleen aanraden even weg te blijven van Huawei tot de zaak is opgehelderd’, klonk het bij woordvoerder Simon November.

De Amerikaanse ban op Huawei hield vooral in de tweede helft van mei stevig huis, is te horen bij de smartphonefabrikant en producent van netwerkapparatuur. In juni en juli luwde de impact. Het verlies van marktaandeel is nu weliswaar gestabiliseerd, maar het zal volgens waarnemers tijd vergen om het verloren terrein weer in te palmen.

Patriottisme

De prestaties in België mogen dan tegenvallen, wereldwijd blijft de Chinese smartphone- en telecomspeler overeind. Het bedrijf, dat niet-beursgenoteerd is, presenteerde vorige week meer dan behoorlijke halfjaarresultaten. Het verkocht in dat eerste halfjaar meer dan een vijfde meer (+23,2 procent), voor in totaal 401,3 miljard yuan (52,3 miljard euro).

Huawei zag zijn marktaandeel in China met een derde toenemen, naar 38 procent.

Huawei gaf bij de halfjaarresultaten wel wereldwijde verkoopcijfers voor zijn smartphonetak prijs. In het eerste halfjaar gingen 118 miljoen toestellen over de toonbank. Dat zijn er nog altijd 24 procent meer dan een jaar eerder. Uit een mix van schaarse interne cijfers en data van marktonderzoekers blijkt dat Huawei zwakke internationale prestaties kan compenseren met sterke binnenlandse.

Huawei zag zijn marktaandeel in China zelf met een derde toenemen, naar 38 procent, berichtte de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gisteren op basis van data van marktonderzoeker Canalys. Die stijging ging ten koste van Huaweis grote rivalen, zoals Apple en het eveneens Chinese Xiaomi.

Analisten zien in die stijging een patriottistische beweging. Verscheidene Chinese bedrijven beloven hun werknemers een bonus als ze overschakelen van een iPhone naar een Huawei. Voor de gemiddelde Chinees speelt een eventueel wegvallen van de toegang tot Google-apps niet zo. China blokkeert de belangrijkste Google-diensten, zoals de zoekmotor.

Eigen besturingssyeteem

Het Chinese bedrijf komt waarschijnlijk wel op de proppen met een eigen mobiel besturingssysteem, in reactie op de dreiging dat het geen toegang meer zal hebben tot Android. Het Chinese staatsmedium Global Times berichtte gisteren dat Huawei mogelijk nog deze week zijn besturingssysteem ‘Hongmeng’ aankondigt op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf.