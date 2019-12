Huawei spant nieuwe rechtszaak aan tegen VS

Telecombedrijven in de Verenigde Staten kunnen beroep doen op overheidssubsidies voor de bouw van telefonie- en internetnetwerken in rurale gebieden. Maar met dat geld mogen ze van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) geen telecomuitrusting van de Chinese technologiegroep Huawei kopen, die het FCC - net als zijn Chinese sectorgenoot ZTE - als een 'nationaal veiligheidsrisico' catalogeert.

Het is die Amerikaanse beslissing die Huawei wil aanvechten voor een rechtbank in New Orleans, meldt het persagentschap Reuters. Volgens de VS kan apparatuur van Huawei gebruikt worden voor spionagedoeleinden. Huawei ontkent dat er sprake is van zulke veiligheidsrisico's en beklemtoont dat er geen bewijzen zijn.