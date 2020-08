Huawei stopt noodgedwongen productie chips

Huawei is samen met Samsung en Apple een van de weinige smartphonefabrikanten die hun eigen chips voor hun producten maken. Maar vanaf 15 september moet Huawei de productie van zijn Kirin-chips stoppen. Die chips worden gebakken door het Taiwanese TSMC en dat heeft van de Amerikanen het verbod gekregen nog chips te leveren aan het Chinese concern. Voor de productie is Amerikaanse technologie vereist en de handelssancties verbieden dat Taiwan nog aan Huawei levert. Yu Chengdong, die de divisie consumentenproducten bij Huawei leidt, spreekt van een ‘zeer groot verlies’.

Concreet betekent de beslissing dat de Huawei Mate 40 de laatste smartphone is die nog beschikt over de geavanceerde Kirin-chip.

De Chinese gigant verwacht dat de verkoop van smartphones dit jaar onder het niveau van vorig jaar uitkomt. In 2019 slaagde Huawei erin 240 miljoen smartphones aan de man te brengen. In het tweede kwartaal slaagde het Chinese concern erin de grootste smartphonefabrikant te worden na Samsung, hoewel de verkoop in het Westen is ingestort en op Huawei-smartphones geen Google-apps meer mogen draaien.