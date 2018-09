Huawei zet opmars voort in België

De Chinese smartphonebouwer Huawei is in ons land voor het eerst groter dan Apple. Het merk moet enkel marktleider Samsung nog laten voorgaan. 'De ambitie is om nummer één te worden.'

De wereldwijde trends op de smartphonemarkt zetten zich ook in onze regio door. Nadat Huawei in het tweede kwartaal op globaal vlak de tweede grootste smartphonebouwer werd qua aantal verkochte toestellen, bereikte het Chinese merk nu ook in ons land die mijlpaal.

In juli waren smartphones van Huawei voor het eerst populairder dan die van Apple, blijkt uit cijfers van marktanalysebureau GfK. Huawei scoorde een marktaandeel van 21,2 procent, lichtjes meer dan de 20,8 procent die Apple haalde. Samsung blijft wel soeverein marktleider. Bijna 40 procent (39,7) van de toestellen die in ons land over de toonbank gaan, zijn van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Volgens de cijfers van GfK kon Huawei in tegenstelling tot Samsung en Apple het afgelopen jaar zijn marktaandeel gestaag uitbouwen. In juli 2017 scoorde Huawei nog een kleine 16 procent.

'We hebben de duidelijke ambitie om binnen de twee à drie jaar nummer één te worden', zegt Allen Yao, de topman voor Huawei in België. 'Daarvoor liggen we op koers.'

Vlaggenschip

De cijfers zijn uiteraard sterk onderhevig aan schommelingen en aan lanceringen van nieuwe vlaggenschepen van de producenten. Zo valt te verwachten dat de iPhones van Apple weer aan populariteit winnen in de resterende maanden van het jaar. Zoals de traditie wil presenteert het bedrijf uit Cupertino in september, volgende week, nieuwe toptoestellen als opvolging van de huidige iPhone 8 (Plus) en iPhone X.

Maar ook Huawei heeft een nieuwe blikvanger in het verschiet. In oktober haalt het Chinese bedrijf het doek van de Mate 20 en de Mate 20 Pro. Dat worden opgefriste versies van de lijn met grotere toestellen, 'phablets', die rond de 800 euro kosten en die meer gericht zijn op professionals en heel actieve gebruikers.

Reputatie

Voor Huawei is de grotere populariteit het resultaat van een geslaagde omschakeling, zegt Yao. De Chinezen kwamen in ons land op de markt met een reputatie als maker van iets goedkopere toestellen, een rang onder het high-end segment. Maar hoe langer hoe meer scoort Huawei met innovatie in de toplijn van telefoons die minstens 600 euro kosten, luidt het.

'Consumenten vertrouwen Huawei als maker van innovatieve toestellen van hoge kwaliteit.' In het segment van de dure toestellen, die de concurrentie aangaan met onder andere de iPhone en de Samsung Galaxy-reeks, haalt Huawei nu iets meer dan 7 procent marktaandeel. De bedoeling is om zo snel mogelijk aan 10 procent te geraken. 'En dat is realistisch gezien de lanceringen die er zitten aan te komen.'

De duurdere toestellen zijn steevast de kaskoe van smartphonemakers omdat ze daarop de hoogste marges halen. Daar staan wel zware marketinginspanningen tegenover.

Verzadiging

Wereldwijd zit de smartphonebusiness na een decennium van spectaculaire groei wel stilaan in een toestand van verzadiging. De meeste consumenten zijn wel bereikt, en ze houden hun toestel langer bij. De topsmartphones liggen bovendien heel dicht bij elkaar qua capaciteiten en ontwerp.

Om het verschil te maken, wil Huawai de kar trekken op vlak van innovatie, zegt Yao. 'Terwijl de concurrentie de kritiek krijgt dat er geen innovatie meer in een smartphone zit, brachten wij eerder dit jaar met de P20 Pro als eerste een toestel met de triple lens camera uit.' Die combineert drie lenzen, haalt de meeste pixels van eender welke smartphone, en verbetert foto's aan de hand van artificiële intelligentie.

'Met Huawei volgen we de algemene marktlogica niet. Onze ambitie is duidelijk: overal marktleider worden. We bewijzen dat we stevige groei kunnen neerzetten zelfs in een stagnerende markt', zegt Yao. De topman voor België voegt eraan toe dat de kans erin zit dat Huawei op termijn in ons land eigen fysieke winkels opent.