Huawei zet tegenaanval in op hoogmis van de telecom

De stand is gigantisch, het personeel alomtegenwoordig. Huawei stopt zich bepaald niet weg op de jaarlijkse hoogmis van de telecom, het Mobile World Congress in Barcelona.

Van onze journalist in Barcelona

De Chinese techgigant Huawei produceert netwerkapparatuur, routers, antennes en smartphones. Maar de trots van het technologische kunnen van China ligt onder vuur. De VS waarschuwen hun bondgenoten dat de 5G-apparatuur van Huawei een groot veiligheidsrisico inhoudt. Het land van president Donald Trump is in de coulissen actief met ervaren experts uit kringen van de veiligheidsdiensten, de diplomatie en het bedrijfsleven. Hun boodschap is duidelijk: Chinese bedrijven zijn gehoorzaam aan de overheid, en die doet alles om informatie buit te maken. Zoals communicatienetwerken kraken.

5G is een technologische uitdaging, geen politieke. Vincent Pang Voorzitter van Huawei West-Europa

Huawei wil een heel andere boodschap uitdragen. De hostessen van het bedrijf dragen kleurige kleren uit de hele wereld. Het is de bedoeling te verbinden, lijkt de Chinese gigant duidelijk te willen maken. En gaat het uiteindelijk niet om technologie?

‘5G is een technologische uitdaging, geen politieke’, zegt Vincent Pang, de topman van Huawei voor West-Europa. Terwijl tegenspelers in de schaduw opereren en het over geopolitiek hebben, gaat het voor Huawei over superieure producen die heel openlijk aan de man worden gebracht. Dat is toch de positie die de Chinezen in publiek innemen. Maar niemand twijfelt eraan dat ook zij in de coulissen gesprekken hebben met tal van overheidsvertegenwoordigers uit alle hoeken van de wereld.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lieten een tijdlang doorschemeren dat het gebruik van Huawei-apparatuur simpelweg zou kunnen worden verboden. Inmiddels werden de standpunten verzacht. Duitsland wil een boycot van de apparatuur vermijden, zo wordt in politieke kringen gezegd. Het VK zegt dat het mogelijk is de risico’s van de Chinese 5G-apparatuur beperkt te houden.

Alternatieven

Ook de telecomsector zelf lijkt Huawei te steunen. Europese alternatieven voor de Chinezen zijn Ericsson en Nokia, maar die lopen volgens velen technologisch achter. De CEO van Vodafone, de tweede grootste mobiele operator ter wereld, vraagt de VS eventuele bewijzen voor spionage door Huawei te delen met Europa. Zonder Huawei loopt de uitrol van 5G in Europa twee jaar vertraging op, waarschuwt de topman.

Stéphane Richard, de topman van het telecombedrijf Orange, deed donderdag al zijn duit in het zakje. ‘Voor het eerst is er een risico voor de bevoorradingsketen voor telecomapparatuur’, zei hij. Het verbieden of beperken van leveringen door een van de grote telecomspelers kan leiden tot vertragingen of bijkomende kosten. Dat zou ook het geval zijn in België, waar Proximus en Orange met Huawei samenwerken voor het testen van 5G. Telenet en VOO kozen voor het eveneens Chinese ZTE.

Huawei is dus niet uitgeteld door de Amerikaanse mokerslagen. Met veel bombarie stelde het bedrijf een ultragesofistikeerde smartphone voor, die heel performant 5G kan gebruiken, vouwbare schermen heeft en sneller herlaadt. De prijs is navenant: 2.299 euro. Dat is het antwoord van Huawei op de topsmartphone van zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung.

‘Gelukkig voelen we in onze cijfers tot nog toe niet veel van de politieke spanningen’, legt Pang uit. Europa weegt in de omzet - 75,8 miljard euro in 2017 - tussen 10 en 15 procent, de Verenigde Staten halen slechts 6,5 procent. China is goed voor 50,5 procent, een jaargroei van niet minder dan 29 procent. Voeg daar nog enkele Aziatische groeilanden aan toe en Afrikaanse landen waar alles nog moet worden opgebouwd, en de positie van Huawei ziet er niet bepaald slecht uit.