Huisdierspeeltjes 2.0

In een leefomgeving die almaar slimmer wordt, kunnen de huisdieren niet achterblijven. We bespreken enkele handige technologische snufjes voor uw hond, kat en goudvis.

De dog mode van Tesla

Niets is zieliger dan een hond die op een snikhete dag in een afgrijselijk warme auto wordt achtergelaten. In direct zonlicht kan de temperatuur in een auto moeiteloos oplopen tot meer dan 50 graden Celsius. Elke zomer opnieuw kost dat honden het leven. Tik echter niet te snel een ruit in als je een dier wil redden - zeker niet als het om een Tesla gaat. Die elektrische auto’s beschikken sinds een vorige software-update over een dog mode: een functie die tijdens de afwezigheid van het baasje de airconditioning ingeschakeld laat, zodat de temperatuur in het voertuig aangenaam blijft.

Om bezorgde passanten op hun gemak te stellen toont het centrale touchscreen van de Tesla tijdens de dog mode de volgende boodschap: ‘Mijn baasje is zo terug. Geen paniek: de airco staat aan en het is hier momenteel (bijvoorbeeld) 21 graden Celsius.’ Op koude winterdagen kan de dog mode ook worden gebruikt om de wagen te verwarmen als de eigenaar even een boodschap doet. www.tesla.com

Halsband met gps

Een kat die al dagen spoorloos is of een hond die wegloopt na een luide vuurwerkknal, het is de nachtmerrie van iedere dierenliefhebber. Het Franse bedrijf Invoxia ontwikkelde een vernuftig gadget dat baasjes gemoedsrust kan geven.

De Pet Tracker is een kleine gps-module die aan de halsband van het huisdier wordt bevestigd. Daarna kan je de handel en wandel van je hond of kat op de voet volgen met de bijbehorende app. Als het dier zich plots op een ongewone locatie bevindt of een ingestelde veilige zone verlaat, ontvangt u een melding op uw smartphone.

De Pet Tracker registreert sowieso alle verplaatsingen van de hond of kat, zodat u gaandeweg de favoriete plekken van het dier leert kennen. De gps-module is waterdicht, heeft een oplaadbare batterij die drie maanden meegaat en werkt zonder simkaart via het netwerk van Sigfox dat in vrijwel alle Europese landen beschikbaar is. De Invoxia Pet Tracker kost 119 euro, inclusief een driejarig abonnement op het Sigfox-netwerk. Daarna kost dat abonnement 9,99 euro per jaar. www.invoxia.com

Als de baas van huis is

Zit uw hond of kat regelmatig alleen thuis? Dat is natuurlijk niet ideaal, maar de Petcube Play 2 kan het (dieren)leed wat verzachten. Dat gadget stelt u in staat uw huisdier vanop afstand te entertainen, door met het beest te dollen met een rode lichtstraal.

De Petcube Play 2 combineert een draadloze netwerkcamera met een rode laserpointer die u - ongeacht waar u op dat moment bent - met uw smartphone bestuurt. Vooral katten gaan helemaal uit de bol als ze het bewegende rode stipje in de gaten krijgen.

Via de ingebouwde microfoon en luidspreker is het bovendien mogelijk om tegen uw huisdier te praten. De microfoon biedt ook toegang tot Alexa, de slimme spraakassistent van de e-commercegigant Amazon. In landen waar Alexa al operationeel is - in België is dat nog niet het geval - kunnen gebruikers via een spraakopdracht bijvoorbeeld voeding of andere spullen voor hun huisdier bestellen.

De camera beschikt over nachtzicht, een groothoeklens van 180 graden en maakt video-opnames in Full HD-kwaliteit. Richtprijs: 199 euro. www.petcube.com

Nooit meer Hond Alone

Kan het nog gekker? Ja hoor. Met de PetChatz HDX en PawCall kunnen slimme viervoeters zelf een videogesprek op poten zetten met hun afwezige baasje. Het enige wat u de hond moet leren is om met zijn poot de PawCall-knop in te drukken. Via wifi of het mobiele netwerk wordt dan verbinding gemaakt met de smartphone van de baas, waarna een ‘videogesprek’ met de hond kan worden gevoerd.

En de PetChatz HDX biedt nog veel meer entertainment. Zo kunt u een abonnement nemen op DogTV, een streamingdienst die de klok rond beelden uitzendt van andere viervoeters. Uw hond kan die filmpjes dan bekijken via het display van de PetChatz, wat vast minder schadelijk is dan het oppeuzelen van een vloerkleed of tafelpoot.

PetChatz biedt ook een compartiment voor hondensnoepjes. Met de app kunt u op elk moment zo’n lekkernij ‘lossen’. Ten slotte is het gadget geschikt voor aromatherapie: honden die zich alleen of angstig voelen, kunnen door hun baasje met een druk op de knop gerustgesteld worden door een kalmerend geurtje dat wordt verspreid via de optionele PetChatz Scentz Pads. De richtprijs van het apparaat bedraagt zo’n 380 euro. Een PawCall kost ongeveer 100 euro. www.petchatz.com

Vissen voederen met een app

Of u nu een kleine kom met goudvissen hebt of een flink aquarium, de vissen zullen moeten eten als u een weekend of langer van huis bent. Voor zulke scenario’s liggen verschillende automatische voedersystemen in de handel die via een timer om de zoveel tijd wat eten in het water uitstrooien.

De Rolls-Royce onder die systemen is de Fishball. De timer van dat apparaatje kan eenvoudig worden ingesteld via de bijbehorende smartphone-app voor iOS en Android. Bent u dat voor vertrek onverhoopt vergeten? Geen probleem, vanaf uw vakantiebestemming lukt het ook nog.

De Fishball geeft via de app duidelijk aan voor hoeveel dagen nog voedsel voorradig is en kan online op eigen houtje een nieuwe voorraad bestellen. Een paar extra vissen aangeschaft? De Fishball past de hoeveelheid voedsel automatisch aan de populatie aan.

Ingebouwde sensoren meten ook de watertemperatuur en de hoeveelheid licht in het aquarium, en de app houdt zelfs bij wanneer het water verschoond moet worden. De Fishball is nog niet beschikbaar, maar u kunt het toestel wel al bestellen. Het prijskaartje bedraagt 135 euro. www.fishball.io

Dat doet de deur dicht

De tijd dat een hond zichzelf niet kon uitlaten, lijkt voorbij. Met de Go Smart Door van Wagz kan de viervoeter te allen tijde naar buiten wandelen en zichzelf weer binnenlaten. Dankzij een sensor in de halsband laat het slimme luik alleen uw eigen hond(en) door, zodat het dier geen ongewenste vriendjes meebrengt.

De geïntegreerde videocamera maakt automatisch een opname bij iedere gedetecteerde beweging, maar baasjes kunnen via hun smartphone ook op elk moment meekijken naar wat thuis gebeurt.