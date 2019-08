Huub Baren slaagt in bod op Connect Group

Ondernemer Huub Baren zet door met zijn bod op Connect Group , de beursgenoteerde onderaannemer voor de IT-sector. Het bod, via het bedrijf IPTE Factory Automation van Baren, werd ruim een half jaar na de aankondiging gelanceerd op 5 juni en liep af op 14 augustus. Baren aasde daarbij op de aandelen die nog niet in zijn bezit waren. IPTE is een aanbieder van geautomatiseerde oplossingen voor de elektronische en mechanische industrie.