IBA zet door met verkoop dosimetrietak

Olivier Legrain, de CEO van de Waalse producent van protontherapiesystemen, laat wel nog niet in zijn kaarten kijken of de aandeelhouders bij een verkoop weer op een dividend kunnen rekenen.

IBA maakte midden vorig jaar bekend dat het overwoog om zijn afdeling dosimetrie te verkopen. Eind 2018 lagen er nog ‘verschillende opties’ op tafel. In de marge van zijn jaarresultaten laat IBA nu weten dat de divisie voortaan in de boeken staat als 'beschikbaar voor verkoop ('asset held for sale')'. ‘Het is dus waarschijnlijker dat de afdeling in de (nabije) toekomst uit onze perimeter zal verdwijnen’, stelt CEO Olivier Legrain.

Een preciezere timing of meer details over de status van de verkoop wil hij niet geven. IBA zal de markt ‘in het tweede kwartaal’ informeren over de uitkomst van de ‘actieve’ gesprekken dat het over de afdeling voert.

In lijn met verwachtingen

De jaarresultaten van IBA liggen in lijn van de verlaagde vooruitzichten die de Waalse producent van protontherapiesystemen vorige maand al in een trading update bekendmaakte. Het meldde toen dat 2018 zou eindigen met een positieve recurrente bedrijfswinst (rebit), maar netto een 'single digit' verlies – lees: een verlies van minder dan 10 miljoen euro. Die verlaagde vooruitzichten kwamen uit: IBA boekte afgelopen jaar een recurrente bedrijfswinst van 0,8 miljoen euro, maar slikte een nettoverlies van 4,4 miljoen euro.

‘Ja, de recurrente bedrijfswinst is maar nét positief. Maar de dosimetie-afdeling zit daar niet meer in. Tel ze erbij en dat bedrijfsresultaat komt uit op 5,4 miljoen euro’, stelt Legrain, die ook onderstreept dat IBA in de tweede jaarhelft weer winst maakte. Zonder de nettowinst van de dosimetrie over het boekjaar 2018 (3,2 miljoen euro, +29%), zou IBA nog dieper in het rood geëindigd zijn over het hele boekjaar. De omzet van 208 miljoen euro in 2018 kwam 11,9 procent lager uit dan in 2017 (236 miljoen euro).

Eén doel

Voor dit jaar geeft IBA slechts één doelstelling vrij: het rekent op een positieve recurrente bedrijfswinst. Hoeveel er netto, helemaal onderaan de resultatenrekening, zal staan, is niet duidelijk. ‘Ik verkies om vooruitzichten te geven over waarover ik de controle heb. Wisselkoersschommelingen en belastingen maken daar geen deel van uit en kunnen wegen op het nettoresultaat’, aldus Legrain.

Als de verwachtingen uitkomen, zal IBA operationeel rendabel zijn. Reken daar nog de mogelijke opbrengst van de dosimetrietak bij - sommige analisten gaan uit van 57 à 68 miljoen euro - en de groep kan misschien overwegen om opnieuw een dividend uit te keren. Of niet? ‘Ik wacht liever tot de verkoop landt. En zal vervolgens een voorstel overmaken aan de raad van bestuur in functie van onze financieringsnoden en de evolutie van onze business’, zegt Legrain. ‘De raad van bestuur beslist.’

Ter herinnering: IBA besliste, na een heel moeilijk 2017, waarin het door een moeilijke markt in protontherapie 39 miljoen euro nettoverlies maakte, om zijn dividend over dat boekjaar te schrappen. Een dramatische ommekeer, want tot dan had Legrain zeker tot 2020 een stevig én stijgend dividend beloofd. Het jaar ervoor had de Waalse groep nog 8,2 miljoen uitgekeerd.