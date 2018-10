IBM jaagt op Linux-leverancier Red Hat

De software-ontwikkelaar Red Hat uit het Amerikaanse Raleigh in North-Carolina heeft een beurswaarde van 20,5 miljard dollar.

Computerdienstenreus IBM en Red Hat, dat diensten levert rond het open source-besturingssyteem Linux, zouden in verregaande overnamegesprekken zijn. Dat melden het persagentschap Bloomberg en verschillende Amerikaanse media.

'De aankondiging van de deal is voor elk moment', citeert Bloomberg bronnen dichtbij het dossier. Financiële details zijn voorlopig niet bekend. Red Hat noch IM wensten officiële commentaar te geven. Red Hat uit Raleigh in North-Carolina heeft een beurswaarde van 20,5 miljard dollar (18 miljard euro). De beurskoers is dit jaar met 3 procent gezakt.