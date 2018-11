ING: 'EVS moet op zoek gaan naar hoogste bieder'

Een analist oppert dat het bestuur van EVS eigenlijk nog maar één taak heeft.

Een opgemerkte stijger in Brussel is EVS . De beeldvormingsgroep koerst 3,7 procent hoger naar 21,10 euro. De reden is een rapport van ING. Het beurshuis zoomt naar aanleiding van de recente instap van rivaal Evertz in het kapitaal van EVS in op het aandeel en verhoogt advies en koersdoel tot respectievelijk 'kopen' en 28 euro.

De instap en de gelijktijdige (defensieve?) aankondiging van EVS eigen aandelen te zullen inkopen vormden een welgekomen opsteker, gelet op de dramatische resultaten die de beeldserverfabrikant dit jaar opbiechtte. Resultaten die CEO Muriel De Lathouwer de job kostten en het aandeel naar het laagste peil in dertien jaar stuurden.

ING-analist David Vagman denkt dat een bod waarschijnlijk is. Hij schat de kans op 70 procent in.

'Dat rivaal Evertz een belang van 3 procent heeft genomen zien we als een eerste stap naar een overnamebod, vriendelijk of niet. Evertz is de beste speler in de sector, met een winstmarge van meer dan 20 procent en voor de sector zeldzame omzetgroei. Evertz is schuldenvrij en zou met EVS een bedrijf verwerven die in productaanbod en geografische mix sterk complementair is.'

Vagman denkt dat ook het conglomeraat Belden, een specialist in turnarounds bij overgenomen bedrijven en eigenaar van EVS-rivalen SAM en Grass Valley, potentieel interesse kan hebben. En daar stopt het niet. 'Ook de Japanse spelers Sony en Panasonic zijn logische bieders in de aanlopen van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio'.