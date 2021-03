IT-motor achter coronastrijd hikt en puft alweer

Vorig jaar de corona-app, nu de reservatietool voor vaccinaties. Cruciale IT-schakels in de coronastrijd strooien door foutjes zand in de motor. Maar de schuld ligt lang niet alleen bij de softwarebouwers.

Doclr. Dat is de naam van de reservatietool voor huisartsen die door een groepje IT-specialisten uit het Leuvense is gebouwd. Maar het is ook de naam van de tool om uitnodigingen uit te sturen waarmee miljoenen Belgen indirect in contact komen als ze de komende maanden hun spuitje laten zetten in het vaccinatiecentrum. Het is opmerkelijk dat zo'n megaoperatie wordt toevertrouwd aan een drie jaar oud bedrijf met drie oprichters dat nog geen jaarrekeningen heeft ingediend.

De keuze valt slecht, zeker omdat het versturen van de uitnodigingen voor een vaccinatie naar de zorgverleners tot nog toe allerminst geruisloos verliep. Problemen bij Doclr teisterden de opstart van de campagne midden februari. Het grootste centrum van het land, op de Heizel, moest één dag na de opening op 16 februari weer even dicht door Doclr-problemen. Sindsdien roert vooral Franstalig België de trom - Le Soir doopte Doclr tot 'le coquille vide' (de lege schelp). Maar ook in de sector kijken ze met grote ogen toe hoe alweer een cruciale IT-schakel door foutjes de strijd tegen corona in de war stuurt.

Om maar één voorbeeld te geven: zorgverleners kregen in de uitnodigingsmail die ze ontvangen twee opties - de voorgestelde afspraak bevestigen of annuleren, merkte Raf Langenaekens van het centrum in Oostende midden februari in De Standaard op. Velen kiezen het laatste als het voorgestelde moment niet past, ervan uitgaand dat op de volgende pagina een alternatief kan worden gekozen. Dat bleek niet het geval. 'Testen bij gebruikers, ook voor overheden geen overbodige luxe', tweette Jeroen Lemaire, de CEO van de digitale productstudio In The Pocket.

Weinig keuze

Dat roept de vraag op waarom Smals, de ICT-integrator die tal van overheidsdiensten als lid heeft, gekozen heeft voor een klein bedrijf dat misschien niet de mankracht heeft om al die stappen te doorlopen. En het roept herinneringen op aan de keuze voor de kleine Brusselse appbouwer Devside, die samen met het iets grotere Mechelse Ixor gekozen werd om de coronatraceerapp te bouwen. Die kwam er ook met vertraging, terwijl de achterliggende bluetoothtechnologie van Belgische makelij was en wel al ingebakken zat in de apps van andere landen.

Bij het versturen van de uitnodigingen voor de vaccinaties bleek het gebrek aan een sluitende databank met gegevens van de zorgverleners een even groot probleem als de IT-bugs.

Het antwoord is simpel: veel keuze was er in beide gevallen niet. De marktbevraging voor de coronatraceerapp leverde twee offertes op, die voor de reservatietool voor de vaccinatiecentra drie na een bevraging bij tien firma's. Dat is te horen bij Frank Robben, de oprichter van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en het e-healthplatform, die als topman van Smals ook al onder vuur kwam te liggen. Kostprijs speelde in beide gevallen een rol. Zo won bij de traceerapp Devside het pleit van de veel duurdere combinatie Proximus en SAP. Maar ook de nabijheid van de kmo's, zodat snel kan worden geschakeld, wordt aangehaald om de keuze te verdedigen.

Toch is het niet fair de krakende IT zuiver toe te schrijven aan de kleine kmo-softwarebouwers. Software staat niet alleen, ze werkt met data en steunt ook op de mensen die de software bedienen. Bij het versturen van de uitnodigingen voor de vaccinaties bleek het gebrek aan een sluitende databank met gegevens van de zorgverleners een even groot probleem als de IT-bugs. Het RIZIV en de ziekenfondsen leverden mailadressen, maar die mails kwamen in groepspraktijken bijvoorbeeld terecht bij de administratieve assistent in plaats van bij de zorgverlener zelf. Dat leverde 'no-shows' op.

Risicopatiënten

Ook in de latere fases dreigt dat op te spelen. Vanaf de tweede helft van maart moet, als er voldoende vaccins voorhanden zijn, ook de groep van 1,5 miljoen risicopatiënten aan bod komen. Ook daar bestaat, om privacyredenen, geen sluitende database van. De ziekenfondsen zullen screenen wie welke medicatie neemt en op basis daarvan al een eerste classificatie maken. Maar ook huisartsen moeten patiënten kunnen aanmelden voor de lijst, op basis van aandoeningen die ze halen uit het elektronisch medisch dossier.

Marc Moens, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), plaatst ernstige vraagtekens bij de technologische haalbaarheid van die operatie. 'Er zijn programma's die dat aankunnen, maar dan moeten de huisartsen wel een uniforme terminologie gebruiken waarop die programma's kunnen scannen. Diabetes kan je ook benoemen als suikerziekte, en hypertensie als hoge bloeddruk. Dat zal nooit 100 percent juist zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen uit de boot vallen.'