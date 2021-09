Ierse privacywaakhond geeft WhatsApp boete van 225 miljoen euro

De Ierse waakhond DPC vindt de berichtendienst WhatsApp te weinig transparant over de manier waarop hij persoonlijke informatie deelt met moederbedrijf Facebook. Whatsapp krijgt een boete van 225 miljoen euro, maar gaat in beroep.

De boete is de op een na hoogste boete die tot nu toe werd uitgeschreven voor een inbreuk op de GDPR, de Europese privacywetgeving. Enkele weken geleden kreeg de webwinkel Amazon in Luxemburg een boete van 746 miljoen euro. Volgens de Ierse omroep RTE is het ook de hoogste boete die de Data Protection Commission ooit heeft opgelegd.

Sinds de GDPR-regels in mei 2018 van kracht werden, kunnen privacywaakhonden in Europese landen verregaande maatregelen nemen. Ze kunnen boetes opleggen van maximaal 4 procent van de wereldwijde inkomsten van een bedrijf.

Gebruikersgegevens

De straffen zijn buiten proportie. Woordvoerder WhatsApp

Volgens de DPC overtrad WhatsApp de regels over hoe gegevens van gebruikers en niet-gebruikers worden verwerkt, en ook hoe gegevens worden gedeeld tussen WhatsApp en andere Facebook-onderdelen. De Ierse privacywaakhond heeft het in haar beslissing over 'inbreuken van zeer ernstige aard' en aan 'ernstig tekort aan informatie'.

WhatsApp had 77,5 miljoen euro opzijgezet voor een boete. Het liet donderdag weten het niet eens te zijn met de beslissing. 'We gaan niet akkoord met de beslissing over de transparantie die we in 2018 aan mensen boden. De straffen zijn buiten proportie. We zullen deze beslissing aanvechten', zei een woordvoerder.