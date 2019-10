Illiquide belegging en fiscale strop voor beleggers in Yahoo

Wie in de dolle jaren 90 de toenmalige internetgrootheid Yahoo! heeft gekocht en er nooit meer heeft naar omgekeken, zit vandaag met een fiscale strop en een onverhandelbare belegging.

Altaba is niet bepaald een naam die een belletje doet rinkelen. Het is sinds 2017 de nieuwe naam voor Yahoo, het bedrijf waarmee veel mensen in de jaren ‘90 hun eerste stappen op het internet zetten. In 2016 verkocht Yahoo zijn internetzoekactiveiten aan Verizon voor 4,8 miljard dollar. Sindsdien leefde Altaba door als beurschelp met als voornaamste actief een belang van 15 procent in de Chinese e-commercegroep Alibaba.

Inmiddels heeft Altaba bijna alle aandelen Alibaba verkocht en heeft het de liquidatie aangevraagd. Met een beurswaarde van 37 miljard dollar gaat het om de grootste liquidatie ooit in de Amerikaanse geschiedenis.

Op 24 september keerde Alibaba een liquidatievergoeding uit van 51,5 dollar per aandeel. Hierop geldt in de VS niet de klassieke bronheffing van 30 procent, maar in België hebben de banken wel 30 procent roerende voorheffing ingehouden. ‘Slechts als aan specifieke voorwaarden is voldaan, kan een uitkering belastingvrij, zoals bij een terugbetaling van kapitaal. Hoe onrechtvaardig deze belasting ook is, de banken hebben de fiscale regels hier correct toegepast’, luidt het oordeel van De Belegger.

Een volgend liquidatiebedrag van circa 20 dollar per aandeel - met opnieuw de gevreesde 30 procent roerende voorheffing - komt er allicht tegen eind 2020. De volledige liquidatie is voor oktober 2022. De preciese timing van de uitkeringen hangt van af van een beslissing van de Chinese belastingautoriteiten. Peking bekijkt of het de meerwaarde die Altaba boekte op Alibaba zal belasten.