Imec: 'Binnen 5 à 10 jaar onderzoekt uw auto uw gezondheid'

Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec houdt vandaag en morgen in Antwerpen zijn jaarlijkse hoogmis waar technologische innovaties worden besproken en gedemonstreerd.

Op het techevent - een van de grootste van Europa met 1.800 wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers, investeerders en experts op de gastenlijst - tonen Imec en zijn partners doorbraken die op de korte en lange termijn ons leven en werk zullen binnensijpelen. We pikken er enkele uit.

Autostoel monitort gemoedstoestand

Schermvullende weergave De sensoren kunnen in een zetel, bed, bureaustoel of autostoel worden verwerkt. ©IMEC

Onze auto wordt binnenkort een soort dokter, meent Imec. Sensoren in de autostoel meten de hartactiviteit doorheen de kledij van de chauffeur. Radartechnologie in het dashboard monitort het hartritme en de ademhaling. En hyperspectrale camera's - die het gereflecteerde licht van objecten in erg fijne golflengtebanden detecteren - meten naast het hartritme en de ademhalingssnelheid ook het zuurstofgehalte in het bloed.

De combinatie van die drie methodes geeft betrouwbaardere resultaten voor de detectie van alertheid, duizeligheid en vermoeidheid dan de huidige rijhulpsystemen. Bovendien brengt de technologie dagelijks, tijdens de rit naar het werk, de algemene gezondheid van de chauffeur in kaart. De bestuurder kan dan preventief worden gealarmeerd.

Chris Van Hoof, bij Imec hoofd van de geconnecteerde healthoplossingen: 'Binnen vijf à tien jaar zal deze technologie standaard aanwezig zijn in een auto. In het geval van een hartstilstand van de chauffeur zal de autonome wagen een veilige noodstop maken.'

Bril spoort parkinson op

Schermvullende weergave Met de oog-tracking technologie kan vroegtijdig Parkinson en Alzheimer worden opgespoord. ©Imec

Imec ontwikkelde nieuwe draadloze technologie die op basis van elektro-oculografie (EOG) heel nauwkeurig oogbewegingen meet. Tot 256 oogbewegingen per seconde, of twee keer sneller dan de huidige AR- en VR-brillen. Die brillen gebruiken camera's, wat ze duur en niet energiezuinig maakt. De responstijd van camera's is vaak ook te traag, wat de brildrager duizelig kan maken.

Imec verving die camera's in zijn bril door vijf kleine polymeerelektrodes die op een gewone montuur gemonteerd zijn. De elektrodes - twee op de slapen, drie op de neus - detecteren de oogbewegingen zonder dat de drager er iets van merkt. In de AR- en VR-wereld kunnen de zijdelingse oogbewegingen en het knipperen gebruikt worden om door menu's te navigeren. Van Hoof verwacht dat de technologie op korte termijn door internationale elektronicaproducenten zal worden gebruikt.

De tweede toepassing van de oogtracking is het opsporen van parkinson, alzheimer of autismespectrumstoornis. Dat gebeurt door afwijkingen in de oogbewegingen te meten. 'Het is onze ambitie om samen met medische spelers de technologie verder te ontwikkelen tot een diagnostische toepassing voor de vroegtijdige diagnose van neurodegeneratieve ziektes. Die diagnose gebeurt vandaag al in het ziekenhuis, maar is onhandig door het gebruik van heel wat draden en pleisters op het voorhoofd. Onze bril kan dat onderzoek overnemen bij de huisarts of bij de patiënt thuis', zegt Van Hoof.

Hartmonitor zo klein als een pleister

Schermvullende weergave Deze pleister monitort het hartritme, ademhaling en zuurstofgehalte in het bloed.

Ook dankzij de MUSEIC-chip, 4,3 op 4,3 mm klein, hoeven hart- of andere patiënten niet langer naar het ziekenhuis om hun hart- en ademhalingsritme en het zuurstofgehalte in het bloed te meten. Ze plakken de chip op hun borstkas en sturen de data via de smartphone naar de dokter. Door het compacte formaat kan de pleister dag en nacht worden gedragen. Imec voert momenteel klinische onderzoeksstudies uit voor het gebruik bij patiënten met congestief hartfalen en chronische nieraandoeningen. De chip kan ook worden gebruikt in slimme horloges en fitness-trackers.

Het Leuvense innovatiecentrum werkt ook aan een ecovriendelijke wegwerpversie die mensen in de apotheek kunnen kopen voor eenmalig gebruik. Aangezien die niet meer dan 5 euro kost ziet Van Hoof in de oplossing veel potentieel voor de ontwikkelingslanden waar de afstanden naar de dokter of ziekenhuis veel groter zijn dan hier.

Stressmanagement via wearables

Schermvullende weergave Imec werkt aan wearables die aan stressmanagement doen. ©Imec

Imec zet ook in op het objectiveren van mentale stress. Het verzamelde daarvoor klinisch relevante wearables data van meer dan duizend deelnemers. Daarmee wordt nu de link tussen stress en fysiologische symptomen bestudeerd. De eerste resultaten tonen aan dat de gemiddelde hartslagvariabiliteit van de deelnemers correleert met de stressniveaus die ze zelf aangeven.