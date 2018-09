Imec plant onderzoekscentrum in Nederland

Het Leuvense Imec wil in Nederland een onderzoekscentrum opstarten gericht op voeding en gezondheid.

Voor de opstart wordt van de provincie Gelderland, waar het centrum zou komen, 60 tot 65 miljoen euro gevraagd, verspreid over acht jaar, zo bevestigt de Leuvense onderzoeksinstelling Imec na berichten in Nederlandse media. Het onderzoekscentrum zou een samenwerking worden tussen Imec, Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit in Nijmegen.

'Het gaat om een vrij natuurlijk partnerschap', zegt Rudi Cartuyvels, executive vice-president smart electronics and applications bij Imec. 'Wij kunnen hen onze ervaring met het maken van sensoren en nanotechnologische oplossingen aanbieden, wij hebben hun kennis nodig om te kunnen komen tot succesvolle innovaties.'

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over technologie om productieprocessen te optimaliseren of de kwaliteit van producten te verhogen.

Wachten op overheidssteun

De provincie Gelderland moet zich nu buigen over de gevraagde financiering. Cartuyvels benadrukt dat dat geld nodig is om gestart te raken, maar dat het de bedoeling is bijkomende financiering aan te trekken via publieke programma's en samenwerking met de industrie.