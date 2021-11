‘In de metaverse tasten we de grenzen van onze verbeelding af’

Leven we in een niet eens zo verre toekomst allemaal in de metaverse? Of doen we dat al? De techwereld heeft er de mond van vol. Facebook - sorry, Meta - hangt er zelfs het voortbestaan van het bedrijf aan vast. Maar wat moeten we verwachten van deze samenvloeiing van de digitale en de reële wereld? ‘Een kerstfeestje in de metaverse, ik zie het absoluut gebeuren.’

In je compleet naar eigen smaak gepimpte Cadillac rijdt je unieke, gepersonaliseerde avatar naar een virtueel concert van rapper Snoop Dogg, waarvoor je het ticket - een absoluut collector’s item want een van de eerste honderd - als NFT hebt gekocht. Je raakt er bevriend met wildvreemde gelijkgestemden, praat over gedeelde interesses en vliegt daarna verder naar een cybertentoonstelling om digitale kunst te bekijken, naar een pretpark om op een virtuele rollercoaster te stappen of naar een café voor een virtueel glas.

Het zou binnenkort zomaar een uitje kunnen zijn in The Sandbox, een onlinewereld die gebruikers volledig zelf kunnen vormgeven. Ze kunnen er virtuele lapjes grond kopen, een huis bouwen of andere bezittingen vergaren en verhandelen, en avonturen beleven. Sébastien Borget, de mede-oprichter en operationeel directeur, definieert het aan de telefoon vanuit Parijs als volgt: ‘We zijn een digitaal parallel universum waarin gebruikers via 3D- avatars kunnen deelnemen aan socialere, geconnecteerde en onderdompelende ervaringen.’

De essentie Metaverse is een concept dat ruwweg samen te vatten valt als een almaar inniger versmelting van de reële en de digitale wereld.

Velen in de technologiewereld - altijd op zoek naar de next big thing - zien er de (verre) toekomst en verwachten dat we veel tijd zullen doorbrengen in virtuele omgevingen.

Wat het exact betekent, is voer voor discussie en hoe het er praktisch zal uitzien is nog lang niet duidelijk.

The Sandbox is opgedeeld in 166.464 percelen, waarvan al 65 procent is verkocht aan meer dan 13.500 verschillende eigenaars. De totale waarde van al die bouwgronden bedraagt meer dan een miljard dollar, zegt Borget. The Sandbox is volledig blockchaingebaseerd, waardoor de digitale eigendommen onbetwistbaar geregistreerd zijn als NFT, een non-fungible token, het soort contract waarvoor de markt dit jaar explodeerde. Er wordt gehandeld via een eigen cryptomunt, SAND, waarvan de totale marktwaarde onlangs voorbij 2,5 miljard dollar schoot.

Het bedrijf erboven, dat vorige week nog 93 miljoen dollar durfkapitaal ophaalde, sloot al deals met ruim 150 merken en beroemdheden die er ook aanwezig zijn, waaronder Atari, De Smurfen en dus ook Snoop Dogg. Die laatste bouwt in The Sandbox een digitale replica van zijn mansion, waar hij onder andere privéfeestjes zal geven - ‘from da streets to da sandbox’. Wie er snel bij is, kan vlakbij een optrekje scoren en de virtuele buur worden van de superster.

Voor wie er niet mee bezig is, lijkt The Sandbox misschien een banaal spel. Maar het is meer. Het is een van de primitieve manifestaties van wat gezien wordt als de next big thing in de techwereld: de metaverse. Dat is, volgens zij die het kunnen weten, de toekomst van het internet en onze digitale beleving, een toekomst die ons moet toelaten nog meer een bestaan te leiden in een virtuele omgeving. Metaverse slaat vaagweg op een almaar inniger versmelting van de reële en de digitale wereld, tot een punt waarop beide bijna niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

De term gaat al langer mee, maar zeker na de lockdowns, die mensen naar digitale ontsnappingsroutes pushten, piekt de hype errond. Ene Mark Zuckerberg maakte het technologische buzzwoord van het jaar mainstream. In een speech van bijna anderhalf uur vorige maand deed de oprichter van Facebook uit de doeken hoe zijn bedrijf die toekomst wil vormgeven.

Volgens Zuckerberg evolueren we naar een ‘belichaamd internet’ waarnaar we niet zomaar kijken op een scherm, maar waar we middenin leven. Het internet gaat van een 2D- naar een 3D-ervaring, zoiets. In plaats van er eindeloos door te scrollen, zullen we er door wandelen. Het gevoel van aanwezigheid is heel belangrijk: technologie moet het mogelijk maken dat verschillende mensen op uiteenlopende plekken in de wereld elkaar in een virtuele ruimte kunnen gewaarworden en ervaringen kunnen delen, zoals samen vergaderen, sporten of dansen. ‘Je zal je samen in die andere wereld voelen, niet gewoon voor je computer.’

Facebook zet daarvoor sterk in op virtual reality (VR), waarvoor het de hardware van het in 2014 overgenomen Oculus in huis heeft. Om dat allemaal kracht bij te zetten heet het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp sinds kort dus Meta.

Het exposé van Zuckerberg klonk sterk als een goed doordachte marketingoefening op een moment dat het bedrijf tot aan de nek in de schandalen zit. Sinds klokkenluidster Frances Haugen de vuile was buitenhing over hoe Facebook systematisch en bewust financiële overwegingen boven ethische plaatst in het beheer van zijn sociale media, moet het bedrijf nog maar eens in het defensief. Bovendien buigt de politiek zich over de vraag of Meta moet worden opgesplitst wegens te groot. Dan leidt een goed getimede techno- utopische boodschap toch voor even de aandacht af. Maar het is Meta menens om net een nog grotere rol te spelen in de levens van gebruikers. Het werft 10.000 mensen aan, investeert miljarden dollars in de shift en experimenteert volop met zijn VR-omgeving Horizon.

Amper enkele dagen later volgde Satya Nadella van Microsoft met zijn metaversale plannen. Die pakt het iets bescheidener aan dan een naamsverandering en kondigde aan dat de ruim 250 miljoen gebruikers van de videodienst Teams volgend jaar als avatars in virtuele zalen kunnen vergaderen. Het is volgens Microsoft een manier om af te tasten of we het zien zitten om ons te laten vertegenwoordigen door een cartoonversie van onszelf. Zie het als een eerste stap richting meer metaverse waarbij we vanop afstand in een virtuele vergaderzaal, al dan niet een ‘digital twin’ van de echte werkvloer, rondhangen en aanwezig zijn als onze collega’s in 3D een PowerPoint-presentatie geven.

Vloeibaar begrip

Metaverse is een vloeibaar begrip en betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Waarover techneuten het wel eens lijken te zijn, is dat het eraan komt - in welke vorm dan ook. Het concept kreeg voor het eerst een naam in ‘Snow Crash’, een roman uit 1992 van de gevierde Amerikaanse sciencefictionschrijver Neal Stephenson. Er is werkelijk geen uitleg over de metaverse te vinden die die oorsprong onvermeld laat. In dat boek beweegt de hoofdrolspeler Hiro Protagonist zich dankzij een bril en een hoofdtelefoon vlot tussen de fysieke werkelijkheid en een computergegenereerd universum. Vaak wordt ook verwezen naar ‘Ready Player One’ van Ernest Cline uit 2011, een sf-verhaal over een jongeman die in een troosteloze toekomst ontsnapt naar een virtuele wereld genaamd Oasis.

Maar beide metaverses baden in een sfeer van dystopie. Voor iets wat in de buurt komt van een definitie van de metaverse grijpen velen naar de woorden van Matthew Ball, een erg invloedrijke Amerikaanse durfkapitalist en ex-topmanager bij Amazon. Hij schreef vorig jaar een reeks van negen (!) veel geprijsde essays over wat we onder de metaverse moeten verstaan. Daarin somt hij enkele essentiële eigenschappen op: de metaverse is constant (het stopt nooit), synchroon voor iedereen, en onbegrensd wat het aantal gebruikers betreft. Verder is het een volledig functionerende economie, waarbij inhoud en bezittingen - die worden gecreëerd door een enorme waaier aan bijdragende gebruikers - kunnen worden uitgewisseld over verschillende werelden heen. Ball omschrijft de trend als niets minder dan de opvolger van het mobiele internet.

Zoals de beste buzz- woorden probeert meta- verse veel interessante dingen aan elkaar te linken - in dit geval: AR, VR, games, crypto en nog wat. Benedict Evans Techanalist

Van dergelijke digitale ruimtes bestaan al voorbeelden, en hoewel het misschien maar embryonale vormen zijn van wat de grote toekomstige metaverse ooit wordt, ze worden alleen maar populairder. The Sandbox, die van Snoop Dogg, is er een van, en is net als Decentraland gebaseerd op de blockchain. Fortnite, van game- bedrijf Epic, telt meer dan 300 miljoen spelers wereldwijd en kreeg sinds de lancering in 2017 almaar meer sociale aspecten en ook niet-gameactiviteiten. In de 3D-wereld vonden al concerten van onder anderen Ariana Grande plaats en een merk als Balenciaga lanceert er digitale mode. Roblox is het platform waarop vooral kinderen en jongeren naar hartenlust eigen 3D-games spelen en ontwikkelen. Na een boost door de pandemie is het ruim 50 miljard dollar waard. De virtuele wereld Second Life, geen spel maar een ontmoetingsplek, bestaat al bijna 20 jaar en is intussen aangegroeid tot een oppervlakte vergelijkbaar met die van Los Angeles. Een miljoen gebruikers socializen er op regelmatige basis.

Minimumloon

Voor Nicolas Vereecke, een in Brussel gebaseerde investeerder bij de in crypto en gaming gespecialiseerde durfkapitaalfirma Bitkraft, is Axie Infinity het interessantste fenomeen. Dat is een virtuele omgeving van Vietnamese makelij die mensen de kans geeft geld te verdienen door een Pokémon-achtig blockchainspel te spelen. Daarbij kunnen ze Axie’s, digitale figuurtjes, ‘kweken’ en die voor echte cash verkopen. Het bedrijf haalde pas nog 150 miljoen dollar op bij Andreessen Horowitz, een van de bekendste durfinvesteerders in Silicon Valley.

‘Het is bijzonder populair in de Filipijnen, waar tienduizenden mensen er hogere inkomsten uithalen dan uit een minimumloon. Het geeft aan dat virtuele werelden een economie kunnen zijn waarin mensen hun boterham verdienen. Mensen uit ontwikkelingslanden hebben vandaag de keuze tussen bijvoorbeeld met een taxi rijden of een spel spelen in die virtuele wereld. Sommigen kiezen het laatste. Daarmee betalen ze hun huur.’

Toch blijft de metaverse een belofte met een nog onduidelijke praktische en technologische invulling. Daarom heeft de term op dit moment ook veel weg van een poging om veel verschillende technologische ontwikkelingen die simultaan aan het gebeuren zijn onder één fancy noemer te vangen. Net zoals het in de jaren 80 bij de eerste mobilofoons en internetverbindingen moeilijk moet zijn geweest om zich voor te stellen dat het een goede generatie later zou leiden tot TikTok-dansjes, memestocks en coronapassen. ‘Zoals de beste buzzwoorden probeert metaverse veel interessante dingen aan elkaar te linken - in dit geval: AR, VR, games, crypto en nog wat’, schrijft techanalist Benedict Evans op zijn blog.

Evans denkt terug aan de jaren 90, toen trends als breedband, interactieve tv, multimedia en hypertext werden samen- gebracht in een concept met de gewichtige en intussen totaal belegen naam ‘de informatiesnelweg’. Los van die term klopte uiteindelijk de visie waarbij alle consumenten overal zijn verbonden wel degelijk. ‘Ook al waren sommige componenten doodlopende straten’, schrijft Evans. ‘Vandaag is metaverse opnieuw zo’n label voor een hoop woorden op een whiteboard - waarvan sommige echter zijn dan andere - en die al dan niet samen zullen vallen. Eigenlijk kan het betekenen wat jij wil dat het betekent.’

‘Voor mij staat metaverse gelijk aan een moment’, zegt Vereecke. ‘Meer bepaald: het moment waarop we - en dat kan voor iedereen individueel verschillend zijn - onze digitale identiteit belangrijker gaan vinden dan het echte leven. Het moment waarop je beseft dat je daar meer voldoening uit haalt. Sommige boomers bereiken dat mogelijk nooit, terwijl het voor jongere generaties nu al heel gewoon is dat een groot deel van hun leven zich online afspeelt.’ Met andere woorden: de overgang naar de metaverse zal gradueel zijn. En je kan argumenteren dat we er - al is het met een kleine teen - al in zitten. We verkeren nu al immers grote stukken van de dag mentaal in een andere omgeving dan de fysieke via onze smartphones.

Metaverse staat voor het moment waarop we - en dat kan voor iedereen verschillend zijn - onze digitale identiteit belangrijker gaan vinden dan het echte leven. Nicolas Vereecke Investeerder bij Bitkraft

De vraag is ook wie dat metaverse gaat bouwen. De belofte van het web was ooit dat het open zou zijn, maar het raakte bijna helemaal gedomineerd door een handvol Californische bedrijven. Een gelijkaardig debat is aan de gang over hoe open dan wel gesloten de metaverse zal worden. Tegenover technologiereuzen als Meta en Microsoft, die hun metaverse uittekenen, staat een meer grassrootsbenadering die pleit voor radicale openheid en decentralisatie, waarbij geen enkele organisatie de metaverse kan claimen.

Een belangrijk begrip daarbij is interoperabiliteit: er moeten als het ware tunnels tussen verschillende geconnecteerde onlinewerelden komen waarbij je vlot kan reizen van het ene universum naar het andere. Je bezittingen, bijvoorbeeld je hoogstpersoonlijke avatar die als NFT op de blockchain geregistreerd staat, moet je volgens dat principe kunnen meenemen. ‘Zodat je bijvoorbeeld met vrienden kan afspreken om een match te bekijken in het virtuele stadion van FC Barcelona en met-een daarna als dezelfde avatar kan gaan wandelen door New York’, zegt Yan Ketelers van het Antwerpse NFT-bedrijf Venly. ‘Al wordt die interoperabiliteit in de praktijk misschien moeilijk omdat er zoveel partijen zijn die willen kapitaliseren.’

Dat ideaalbeeld past in een evolutie die ook Web3 wordt genoemd. Eerst was het web gewoon een verzameling van statische pagina’s met informatie. Daarna kwam interactiviteit met sociale media, ‘user generated content’ en platformen die alle waarde opslorpen uit de data van hun gebruikers. De cryptowereld hoopt dat Web3 de volgende stap is: een gedecentraliseerd systeem dat niet door enkele bedrijven beheerd wordt, maar waarbij individuen de macht houden over de inhoud die ze creëren en bezitten.

Zuckerberg zegt dat Meta wil bijdragen aan de metaverse, en er geen gatekeeper over wil spelen. Maar het bedrijf heeft nu eenmaal een trackrecord, en die veroorzaakt enige scepsis. Bovendien zullen, om de versie van de metaverse waar Zuckerberg al een voorsmaakje van gaf mogelijk te maken, nog veel meer persoonlijke data nodig zijn. ‘Behalve dat deze technologie extreem verslavend is en mensen aanmoedigt de realiteit los te laten, maak ik me ook zorgen over de mate waarin gebruikers gedwongen worden nog meer persoonlijke gegevens vrij te geven’, zei klokkenluidster Haugen deze week in Brussel, waar ze kwam spreken voor het Europees Parlement.

Hoge drempels

Een volledig volwassen metaverse is hoe nog veraf. Zoals de techdenker Nicholas Carr schrijft: ‘Iedereen die weleens in een haperende Zoom-call heeft gezeten, kan inschatten hoeveel werk nog moet gebeuren voor we ons in een feilloze digitale omgeving kunnen onderdompelen.’ De technologische drempels zijn nog bijzonder hoog en er moeten nieuwe standaarden en protocollen komen. Fervente gamers zijn het al wel gewoon, maar het grote publiek ervaart het nog als lastig om te lang een VR-bril van de huidige generatie te dragen. Aanvaardbare brillen voor augmented reality (AR), waarbij je de gewone werkelijkheid ziet maar er over je blikveld een digitale informatielaag wordt gelegd, bestaan nog niet voor consumenten. Er zal nog veel Moore’s Law - de wet die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt - nodig zijn om die realiteit te maken.

Toch hebben believers een duidelijk beeld voor zich. Vereecke: ‘Er is maar één richting en die is duidelijk, door de combinatie van betere technologie en digitale eigendom via de blockchain, waarbij iedereen aan een stukje virtuele wereld kan bouwen en er eigenaar van kan zijn. Limieten vallen weg. Stel je voor wat de mogelijkheden zijn voor iemand die in het echte leven aan een rolstoel gekluisterd is. Die kan in een virtuele wereld zonder beperkingen leven. Of iemand die op school moeilijk vrienden vindt die dezelfde interesses delen, maar in een virtuele ruimte wel. Die mogelijkheden komen er. Er gaan redenen zijn waarom we veel tijd in die omgevingen willen spenderen. Waarom geen kerstfeest in de metaverse als je familielieden verspreid over de wereld leven? Ik zie het zeker gebeuren.’

Nieuwe jobs zullen ontstaan, zegt Borget. ‘Virtuele vastgoedmakelaars, virtuele architecten, virtuele modeontwerpers, artiesten, professionele gamers, coaches voor die gamers. De digitale economie biedt een gigantische opportuniteit.’

En dat zal tijd kosten en de adoptie zal in verschillende golven gebeuren, maar uiteindelijk is het een kwestie van nieuwsgierigheid en creativiteit, zegt de mede- oprichter van het gepixelde universum van The Sandbox. ‘We hebben elke centimeter van deze planeet ontdekt, buiten de oceanen misschien. De volgende fase is de metaverse, waarin we de ware grenzen van onze verbeelding kunnen aftasten. Leven als avatar is een nieuwe kans op eerlijkheid en diversiteit, waarbij iedereen gelijk is en zichzelf kan zijn. Geen vooringenomenheid, geen vooroordelen. Dat is een kans voor iedereen.’