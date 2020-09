India verbiedt Chinese apps wegens hoogoplopend grensconflict

De bekendste app die in de ban wordt gedaan is PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), een populair spel dat naar schatting 50 miljoen Indiërs spelen.

De spanningen in het grensconflict tussen India en China zijn verder toegenomen. De Indiase regering doet nog meer Chinese apps in de ban.

De Indiase regering verbiedt 118 Chinese apps in eigen land. De actie is een vergelding voor het grensconflict in de Himalaya, dat maanden geleden na tientallen jaren van relatieve rust in juni opnieuw oplaaide.

De bekendste app die in de ban wordt gedaan, is PlayerUnknown's Battlegrounds, een populair schietspel dat naar schatting 50 miljoen Indiërs spelen.

Doelbewuste zet

Het Indiase ministerie van Elektronica en Informatietechnologie noemt de actie een doelbewuste zet om de veiligheid en de soevereiniteit van de Indiase cyberruimte te waarborgen.

Twee maanden geleden verbood India al de Chinese apps Baidu, Alipay en verschillende versies van WeChat. Veel van die bedrijven worden aangestuurd door Chinese internetreuzen als Tencent en Ant Financial.

Die zien India met een populatie van 1,35 miljard mensen als een potentiële groeimarkt. Maar hun apps zijn voor Indiase burgers niet meer verkrijgbaar in de Appstore of via Google Play.

Bloedigste confrontatie