India vertikt het nog in de schaduw van China te staan...

Bedrijven als Google pompen miljarden in India, in een nietsontziende strijd om een steeds welgestelder en digitaler publiek. Ook Belgische bedrijven dansen mee.

Het land in de schaduw van China, is de stempel die India wel eens opgedrukt krijgt. Maar na een week waarin tal van grote technologiebedrijven miljardeninvesteringen in het land hebben aangekondigd, is het de vraag of die neerbuigende omschrijving nog gerechtvaardigd is. Het durfkapitaalfonds Sequoia kondigde vorige week twee nieuwe fondsen voor het land aan, samen goed voor 1,35 miljard dollar. De zoekgigant Google belooft de komende vijf jaar 10 miljard te investeren in de Indiase digitalisering en overweegt een miljardenbelang in de internetaanbieder Jio te nemen.

Zelfs de Belgen doen vrolijk mee met de miljardendans om de Indiase interneteconomie. De Belgische families Boël (Sofina) en de Spoelberch (ABInBev, Verlinvest) zitten mee aan boord van de Indiase leerapp Byju, de tweede duurst gewaardeerde start-up van het land. Ook de investeringsgroep Ackermans & Van Haaren kent er de weg. Ze pompte dinsdag nog 15 miljoen dollar in het zorgfonds Healthquad. Die niche is niet nieuw voor de Antwerpse groep. Ze heeft een belang van 8,6 procent in Medikabazaar, de grootste online medische shop van het land.

De Indiase interneteconomie, en de strijd erom, is een puzzel met veel stukjes. Er is de groeiende middenklasse, er is de stijging van het aantal internetverbindingen in het land, en er is het groeiende bewustzijn onder de Indiërs dat ze daar zelf de nodige diensten op kunnen bouwen. New Delhi lijkt zich daarvan bewust. Eind juni blokkeerde de Indiase regering nog 59 Chinese smartphone-apps, waaronder de bekende videoapp Tiktok en de berichtenapp WeChat. Waarnemers noemen dat alleszeggend voor de nieuwe assertieve houding van het land.

De Indiase economie groeide volgens de Wereldbank met 500 procent sinds 1990 en is groter dan die van Japan en Duitsland als de koopkracht gelijk getrokken wordt. Vooral in de acht 'eersteklassesteden' vertaalt zich dat in een steeds grotere middenklasse. Die beschikt over breedbandinternet en is bereid te consumeren. Een cruciale speler in die omwenteling is het Indiase telecombedrijf Relance Jio van de zakenman Mukash Ambani, stelt Jurgen Maerschand, de vertegenwoordiger van het Vlaamse handelsagentschap FIT in Mumbai.

'Jio was actief in de chemie en stortte zich dan met een oorlogskas op de telecom', stelt Maerschand. 'Het heeft de markt kapotgemaakt door overal goedkoop breedbandinternet aan te bieden.' Dat zette de Indiase middenklasse wel in grote drommen online. 'Indiërs staan verder in het online bestellen dan wij. Er zijn hier ook geen grote supermarkten waar je alles tegelijk kan kopen. Heb je tien producten nodig, dan moet je naar tien winkels. Dat loodst mensen logischerwijs naar de e-commerce.'

Net zoals China sloeg ook India stappen over. Bankkaarten zijn er vreemd, een digitale portemonnee om on- en offline te betalen is beter ingeburgerd. De referentie daar is Paytm, een deel van het duurste groeibedrijf One97 Communications. Zelfs typisch Indiase fenomenen, zoals straatverkopers, zijn met de hulp van de smartphone naar de 21ste eeuw geloodst. Spraakmakend daar is Kathabook, waar het Hummingbird-fonds van Barend Van den Brande in investeerde. Kathabook levert mobiele software waarmee straatverkopers hun 'boekhouding' kunnen bijhouden.

Indiase ondernemers die zelf timmeren aan oplossingen voor Indiase problemen, het is een trendbreuk met het verleden. Bangalore stond lang te boek als de outsourcing-hoofdstad van de wereld, en als Indiërs naar de VS trokken om de stiel te leren, bleven ze daar ook. Het ultieme voorbeeld is Sundar Pichai, de Indiër die als CEO van Google-moeder Alphabet het summum in de technologiewereld bereikte. Maar Pichai maakte maandag haast symbolisch duidelijk dat het tij keert, door het geld voor India aan te kondigen in een videogesprek met de Indiase premier Narendra Modi. Die is volgens waarnemers de grote architect van het Indiase zelfbewustzijn

Het is dus tijd voor bedrijven en investeerders om de weg te vinden naar de Indiase markt. 'Het risico bij een investering in een start-up is er even groot als bij ons, maar de beloning kan veel groter zijn', stelt de durfkapitalist Barend Van den Brande. ‘Bij het wegvallen van Tiktok in India zijn er bij een van de drie Indiase alternatieven tot 400.000 gebruikers per uur bijgekomen. Als je die groeimogelijkheden ziet, moet je niet verbaasd zijn dat ons team zich meer moet opladen voor een Europese start-up dan voor een Indiase.’ Maar tegenover schaal staan ook andere uitdagingen, zoals complexiteit.