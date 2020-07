Indigo haalt miljoenen op voor ontwikkeling diabetessensor

Het medische technologiebedrijf Indigo Diabetes haalt 38 miljoen euro op, waarvan 6 miljoen van de beursgenoteerde Antwerpse investeringsgroep Ackermans & van Haaren.

Het Gentse Indigo, opgericht door onderneemster Danaë Delbeke, is aan zijn tweede grote investeringsronde toe. Naast Ackermans stappen ook Fund+, Capricorn, imec.xpand en Titan Baratto mee in het kapitaal.

Geen naald, geen pleister, maar een vuistgroot apparaatje met een op­tische sensor en een afleesscherm, dat is de revolutionaire oplossing waar Indigo al vier jaar in alle stilte aan werkt. Het snufje zou het leven van diabetespatiënten, die nu ettelijke keren per dag een druppel bloed moeten prikken om hun suikerspiegel te bepalen, een pak comfortabeler maken.

Met die belofte richtte Danaë Delbeke in 2016 Indigo Diabetes op, als een spin-off van de UGent en Imec. De onderzoekster was toen al jaren bezig met fotonica, een technologie die lichtstralen gebruikt als signaal- en informatiedrager in plaats van elektrische pulsen.

'Het is onze ambitie mensen met diabetes weer de controle over hun leven te geven', zegt Delbeke. 'Door gebruik te maken van nanofotonica - eigenlijk een spectrometer in miniatuurvorm - zal onze sensor bijzonder accuraat continu glucose en andere biomarkers zoals ketonen kunnen meten.'

'In tegenstelling tot de monitors die vandaag op de markt zijn, zal onze sensor onzichtbaar zijn. De sensor zal onder en niet op de huid zitten. Diabetes hoeft niet langer zichtbaar te zijn.'

Wereldwijde primeur

De toepassing is een wereldwijde primeur. Indigo hoopt dankzij de nieuwe financiering tegen 2023 goedkeuring te krijgen voor de sensor op de Amerikaanse en de Europese markt.