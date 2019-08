Industrie blijft op hoog niveau investeren

De Vlaamse technologische industrie investeert dit jaar waarschijnlijk bijna evenveel als vorig jaar. De investeringen blijven zo op recordhoogte, voorspelt Agoria.

De Vlaamse technologische industrie investeert ook in 2019 met vertrouwen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse investeringsbarometer van de Nationale Bank, aangevuld met prognoses van de technologiefederatie Agoria.

De technologische industrie zag in het eerste kwartaal dit jaar haar omzet weer groeien, met 1,3 procent. De sector herpakt zich na een tegenvallende tweede helft van vorig jaar. ‘We zien toch al zeven à acht jaar duurzame, gestage groei’, stelt Patrick Slaets van het studiecentrum van Agoria.

De fabrieken van de technologiebedrijven blijven op volle toeren draaien. In juli was 83 procent van de capaciteit van de bedrijven in gebruik. De kritieke drempel ligt op 80 procent. Daarboven hebben bedrijven in de sector nood aan nieuw materieel of machines.

-1,5 % Agoria gaat voor dit jaar uit van 4,25 miljard euro aan investeringen, een daling van 1,5 procent tegenover 2018.

Agoria gaat voor dit jaar uit van 4,25 miljard euro aan investeringen. Dat zou een daling van 1,5 procent zijn tegenover 2018. Maar Slaets nuanceert dat lagere investeringsniveau enigzins. ‘Het gaat om een schatting, en bovendien een die maar net onder het peil van vorig jaar uitkomt’, stelt hij. Eén of twee grote investeringsprojecten kunnen het verschil maken. Belangrijker is de langetermijntrend: het investeringspeil ligt boven dat van de periode 2005-2016.

Automobiel

Een sector die merkelijk minder investeert, is de automobielsector. Daar verwacht Agoria een terugval van 14 procent tegenover vorig jaar. Die daling was enigszins ingecalculeerd. De grote autoconstructeurs in dit land, zoals Audi en Volvo, zitten aan het einde van een investeringscyclus. De assemblage is er net aangepast aan nieuwe modellen.

Andere sectoren vangen de terugval van de investeringen in de automobielsector op. ‘Dat de ene sector kan inspringen voor de andere, is het beste bewijs dat de technologische industrie de nodige veerkracht vertoont’, maakt Slaets zich sterk.

We gaan voorlopig niet uit van een recessie. Patrick Slaets Studiecentrum Agoria

Een sector die zijn investeringen wederom opschroeft, is die van de ICT. Daar verwacht Agoria een stijging van de investeringen met 5 procent. Dat gaat hand in hand met de gestage uitbreiding van de sector. Tussen 2008 en 2018 stegen de inkomsten uit IT-diensten in ons land met bijna een kwart. Ook telecombedrijven investeren. Hun netwerken moeten de honger naar mobiele data van de Belg blijven opvangen.

Toch is de technologische industrie niet blind voor de wereldwijde politieke en economische onzekerheid. Deze week nog werd duidelijk dat de Duitse economie er in het tweede kwartaal met 0,1 procent op achteruitging. Ook de strengere milieutests in de autosector, de brexit en de handelsoorlog baren zorgen.