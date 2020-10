Ingels verkoopt pakket Unifiedpost-aandelen

Bestuurder en aandeelhouder Jürgen Ingels heeft, in eigen naam, een pakket Unifiedpost-aandelen verkocht. Het is de eerste insiderstransactie van de beursnieuweling.

Ingels heeft in eigen naam 60.000 aandelen Unifiedpost verkocht tegen 20 euro per stuk en strijkt daarmee 1,2 miljoen euro op. De transactie werd aangemeld bij de beurswaakhond FSMA.

Smartfin Capital, het technologiefonds van Ingels en Bart Luyten, was een van de vier aandeelhouders die aandelen Unifiedpost verkochten bij de beursgang van het bedrijf vorige maand. De verkopende aandeelhouders streken in totaal een kleine 80 miljoen euro op. Behalve Smartfin ging het om PE Group (vehikel van de familie Van Rompay en Stefan Yee), EJF Investments en de investeerder Michel Delloye (ex-GBL).

Dankzij een enorme vraag trok de specialist in digitalisering van facturen Unifiedpost eind vorige maand tegen 20 euro per aandeel naar de beurs. Tegen die prijs was de specialist in de digitalisering van facturen 608 miljoen euro waard. Met een totale opbrengst van 252 miljoen euro was het de grootste beursintroducties van de voorbije zes jaar op Euronext Brussel.