Inlogapp Itsme tankt groeikapitaal en steekt de grens over

Enkele maanden na haar debuut in Nederland tankt de populaire inlogapp Itsme 25 miljoen euro bij om ook elders in Europa voet aan de grond te krijgen. Met de steun van de overheid, de opvallendste nieuwe geldschieter in de kapitaalronde.

Itsme, dezer dagen vooral populair bij belastingbetalers die zich bij Tax-on-Web willen aanmelden, geldt als de bekendste inlogapp van het land en telt zo'n 3,5 miljoen gebruikers.

Die downloaden Itsme niet alleen om hun belastingaangifte te regelen, maar ook om veilig in te loggen bij hun bank of verzekeraar, telecombedrijf of ziekenfonds. Itsme is sinds kort ook de inlogmethode voor de CovidSafeBE-app, zegt maar het coronapaspoort van de Belgische overheid.

24,7 miljoen Groeikapitaal Itsme tankt 24,7 miljoen euro aan groeikapitaal, waarvan 14,5 miljoen euro van de federale overheid.

Maar de ambities reiken verder dan België. Begin dit jaar maakte Itsme al zijn debuut in Nederland. Topvrouw Stéphanie De Bruyne gaf toen aan dat de inlogapp in Luxemburg een steviger voet aan de grond wil krijgen. Nu wil het bedrijf ook elders in Europa een rol van betekenis spelen.

Om die expansie te financieren haalt Itsme 24,7 miljoen euro aan vers groeikapitaal op. Dat geld is deels afkomstig van de aandeelhouders van het eerste uur - de vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC - en de telecombedrijven Orange Belgium, Proximus en Telenet.

Maar de grootste brok komt van een nieuwe geldschieter. FPIM, het investeringsvehikel van de federale overheid, legt 14,5 miljoen euro op tafel. De Belgische overheid verwerft daarmee een belang van 20 procent en wordt de hoofdaandeelhouder van de inlogapp.

Naar Nederland

Itsme wil zijn activiteiten na de zomer uitbreiden naar het buitenland. Er lopen in Nederland al gesprekken met partners ‘in de private en publieke sector’, zegt woordvoerster Sylvie Vandevelde. Wie die potentiële klanten zijn, wil ze nog niet zeggen. ‘We verwachten daar na de zomer nieuws over.’ Na Nederland richt Itsme zich op de Luxemburgse markt. Vandevelde: ‘Nederlanders en Luxemburgers kunnen de app dan gebruiken om bijvoorbeeld een Belgische rekening te openen en vice versa. We merkten dat daar vraag naar was, zeker in de grensregio’s. Daarnaast zal de app ook voor Nederlandse - en later dus ook Luxemburgse - diensten bruikbaar zijn.'