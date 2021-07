Innovatiepartner van Airbus verkoopt zijn bedrijf

Maurice Ricci hielp 37 jaar lang auto- en luchtvaartbedrijven te innoveren. Nu verkoopt hij zijn Frans-Belgische bedrijf Akka Technologies voor 2 miljard euro aan de Zwitserse uitzendwerkgroep Adecco.

De Frans-Italiaanse zakenman Maurice 'Mauro' Ricci (60) laat zijn geesteskind Akka Technologies los. Hij ontving van de Zwitserse uitzendgroep Adecco een bod van 2 miljard euro. De technologieconsultant heeft 21.000 personeelsleden en boekt 1,5 miljard euro omzet door bedrijven als Airbus en Stellantis (het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en Opel) te helpen innoveren. In zijn sector is Akka groter dan Accenture en moet het alleen Capgemini laten voorgaan als grootste speler.

Toen ik mijn bedrijf oprichtte, was ik amper 24 jaar. Ik had geen businessplan of een marktstudie gedaan, maar ik kende mijn vak. Maurice Ricci CEO en oprichter Akka Technologies

Ricci en zijn familie controleren het bedrijf. Samen met de NPM, de holding van de Belgische zakenfamilie Frère, controleren de Ricci's 59,92 procent van Akka. De rest staat op de beurs. De kans dat het bod ook bij de kleinere aandeelhouders in de smaak valt, is groot. Ze krijgen een premie van 115 procent boven op de beurskoers van 23 juli.

Niet alleen vanwege zijn banden met de NPM heeft Akka een link met België. Het heeft er ook een tweede beursnotering, naast de Franse. Sinds 2018 heeft Akka zijn hoofdkantoor aan de Louizalaan in Brussel. Daarnaast zijn er bijkantoren in Antwerpen, Gent, Evere, Luik, Eigenbrakel en Charleroi. Akka heeft in België meer dan duizend ingenieurs in dienst.

Robots van Renault

Ricci kreeg het succes niet in de schoot geworpen. Hij werd geboren in een eenvoudig gezin in de Franse grootstad Lyon. Zijn vader en moeder, een arbeider en een secretaresse, zijn geboren in Italië. Ricci heeft een band met het land van zijn ouders. Hij behaalde een ingenieursdiploma aan de Roomse universiteit Vittorio Emanuele.

Meteen daarna ging hij aan de slag bij de robotafdeling van de Franse autobouwer Renault, waar hij software ontwikkelde. Hij ging ook langs bij de bedrijven om raad te geven over hoe ze de Renault-robots moesten gebruiken. Daar leerde hij dat bedrijven nood hebben aan experts die hen helpen bij technologische vernieuwing. Hij vroeg zijn baas meer in te zetten op technologieconsulting, maar die was niet overtuigd.

Daarom richtte Ricci zijn eigen bedrijf Hysys op. 'Ik was amper 24 jaar en ik had geen businessplan gemaakt of een marktstudie gedaan. Maar ik kende mijn vak en ik zette door', zei hij 13 jaar geleden in een zeldzaam interview met het magazine Lyon Mag.

In de jaren daarna richtte hij nog andere consultancybedrijven op, elk gespecialiseerd in een andere sector. Al die bedrijfjes fuseerde hij in 1999 tot Akka Technologies. In 2012 trok het naar de beurs.

Belastingen ontwijken

In datzelfde jaar bracht hij een deel van zijn bedrijf onder in een Belgische holding. Hij weerlegde wat veel mensen dachten: dat hij dat deed om minder belastingen te betalen.

Vijf jaar later bleek dat Ricci privé wel aan belastingontwijking deed. Zijn naam dook op in de gelekte Malta Files-belastingdocumenten. Ricci bleek zijn privéjachten te hebben ondergebracht in Malta. Via een financiële constructie kon hij de vaartuigen kopen aan 5,4 procent btw, terwijl hij 10 of 20 procent zou betalen mocht hij ze in Frankrijk of Italië gekocht hebben. Ook voor de bemanning moest hij in Malta minder sociale lasten betalen.

Niet alleen jachten fascineren hem. Hij is ook een liefhebber van autoraces en neemt er graag aan deel. Daarnaast rijdt hij met quads en skiet hij graag in extreme omstandigheden.