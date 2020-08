Instagram brengt TikTok-concurrent naar België

Het verschil met Instagram Stories is dat de clips in Reels niet verdwijnen nadat je ze hebt aangeklikt.

Instagram lanceerde woensdag Reels in België, een applicatie waarmee gebruikers videofilmpjes kunnen creëren en delen. Concurrentie voor rivaal TikTok dus, de Chinese applicatie die de jongste dagen veel kritiek kreeg van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het verschil met Instagram Stories is dat de clips in Reels niet verdwijnen nadat je ze hebt aangeklikt. De gebruiker kan ook zelf kiezen met wie hij ze deelt: een select groepje vrienden of breder. De populairste video's zouden dan viraal kunnen gaan.

De filmpjes van Instagram Reels duren tot 15 seconden en zijn met enkele eenvoudige kliks te maken, zegt productdirecteur Robby Stein. Je kan er ook muziek aan toevoegen, geplukt uit een catalogus van tientallen miljoenen songs of een eigen creatie, en speciale effecten. Voor die effecten werkt het bedrijf samen met externe ontwikkelaars.

Instagram voerde al testen uit met Reels, onder meer in Brazilië, Duitsland en Frankrijk, en merkte 'een explosie aan creativiteit', zegt Stein.

De applicatie is sinds woensdag toegankelijk in meer dan vijftig landen, waaronder België, zowel in Android als iOS.