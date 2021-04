Intel kijkt ook naar Benelux voor chipfabriek

De Amerikaanse chipreus wil 8 miljard euro subsidies losweken voor de bouw van een fabriek in Europa.

Intel-topman Pat Gelsinger was afgelopen week in Brussel en Duitsland om de strategie rond computerchips te bespreken. De schaarste van het cruciale kleinood speelt fabrikanten van elektronica, auto's, cloud- en 5G-technologie al maanden parten, en die verstoring sleept nog zeker tot eind dit jaar aan.

Om dergelijke crises in de toekomst te vermijden wil Europa de controle over de aanvoer naar het oude continent halen. Vandaag domineert Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ontegensprekelijk de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders, het bedrijf heeft een marktaandeel van liefst 90 procent.

Ook rivaal Intel wil die hegemonie doorbreken en breidt zijn grootste site in de Verenigde Staten, in de zuidwestelijke deelstaat Arizona, uit met een investering met 20 miljard dollar.

Maar de Amerikanen hebben niet enkel plannen in hun thuisland. Ze willen ook in Europa een fabriek bouwen. Intel-topman Gelsinger zat daarover vrijdag samen met de Europees commissaris voor Industrie en Interne Markt, Thierry Breton. De Fransman wil de Europese chipproductie de komende tien jaar verdubbelen tot 20 procent.

Musk achterna

Waar de Europese fabriek komt, is nog niet beslist. Gelsingers strategie is die van elke CEO die nieuwe jobs belooft: landen tegen elkaar uitspelen om een maximum aan subsidies los te weken. Tesla-topman Elon Musk deed het twee jaar geleden nog, hij liet toen Duitsland, Nederland en België om hetzelfde been vechten.

Dat gevecht wacht een nieuwe ronde. Tijdens zijn bezoek aan Duitsland - met passages bij BMW en Deutsche Telekom - verklaarde Gelsinger donderdag aan de Duitse economieminister Peter Altmaier dat het land een geschikte locatie is voor de fabriek. 'Geopolitiek gezien, als je in Europa bent, wil je in continentaal Europa zijn', tekende nieuwssite Politico op. De topman voegde er in een adem aan toe ook naar de Benelux-landen te kijken. Gelsinger mikt op 8 miljard euro overheidssteun voor de bouw van de fabriek.

Eurocommissaris Breton sprak vrijdag ook met toplui van TSMC, 's werelds nummer een voor Samsung en Intel. 'Europa gaat zijn productiecapaciteit drastisch verhogen, zowel autonoom als via partnerschappen.' Voorlopig toont enkel Intel interesse om in het Europese project te stappen.

Maanraket

Bretons plan stuit binnen de Europese halfgeleidersector op heel wat kritiek, leert een rondvraag van Politico. De eurocommissaris ambieert de productie van de allerkleinste chips van 2 nanometer, de doelstelling die de sector zich tegen 2030 heeft opgelegd. De miljardeninvesteringen die dat vergt, vinden Europese chipontwikkelaars weggesmeten geld.

Het plan neemt de financiering voor minder geavanceerde chips als 10-22 nanometer weg. Dat zijn oudere generaties halfgeleiders die in Europa de grootste bottleneck vormen en nodig zijn voor auto's en toestellen voor de gezondheidszorg, luidt het.

De Europese chipbedrijven betwijfelen ook of het doel van 2 nanometer überhaupt haalbaar is in Europa, aangezien de regio in de materie decennia achterloopt op de rest van de wereld. ASML-topman Peter Wennink vergelijkt de bouw van een 2 nanometer-fabriek met de bouw van een raket om mensen naar de maan te sturen.