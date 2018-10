Intel trekt omzetprognose op

Zo zorgt intel voor een opsteker in de chipsector die de voorbije weken forse klappen kreeg op de beurs. Onder andere Texas Instruments en Advanced Micro Devices moesten opbiechten dat de winstevolutie tegenvalt. In België donderde Melexis omlaag nadat het zijn omzetvooruitzichten neerwaarts had bijgesteld.

Intel oriënteert zich steeds meer op halfgeleiders voor smartphones, slimme toestellen en Internet of Things, waarbij gewone voorwerpen computercapaciteiten krijgen en met elkaar kunnen communiceren. Opmerkelijk is wel dat de vraag naar chips voor personal computers opnieuw fors in de lift zit. Zelfs in die mate dat Intel 'worstelt' om de vraag bij te houden. Intel trekt daarom dit jaar het investeringsbudget met anderhalf miljard dollar op tot 15,5 miljard dollar.