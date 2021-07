'Intel werkt aan overname van 30 miljard dollar'

De Amerikaanse chipgigant Intel overweegt een slordige 30 miljard dollar uit te trekken om de chipbakker GlobalFoundries over te nemen.

Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou de grootste overname ooit zijn in de geschiedenis van Intel, dat momenteel zelf een beurswaarde heeft van 225 miljard dollar.

GlobalFoundries produceert halfgeleiders in onderaanneming voor chipontwikkelaars en is in handen van Mudabala Investment, een staatsinvesteringsfonds van het emiraat Abu Dhabi.

GlobalFoundries produceert ongeveer 7 procent van de chips wereldwijd. Met dat cijfer is het een eerder kleine speler, wetende dat TSMC en Samsung samen bijna drie kwart van de markt in handen hebben.

Het bedrijf is een afsplitsing van chipontwikkelaar AMD, dat in 2008 besliste de focus te leggen op het design en de ontwikkeling van nieuwe chips. De productie van de chips werd in een apart bedrijf ondergebracht en uitbesteed. Ook bedrijven als Qualcomm en Nvidia hebben voor die strategie gekozen.

Pat Gelsinger, CEO van Intel, liet in maart al verstaan voor een hybride strategie te gaan: chips zelf ontwikkelen én chips maken voor derden.

'Hoefijzernagel van de 21ste eeuw'

De interesse in GlobalFoundries komt op een moment dat er een grote schaarste is in de sector. Halfgeleiders zijn onmisbaar geworden in het dagelijkse leven. De Amerikaanse president Joe Biden, noemde de chip zelfs ‘de hoefijzernagel van de 21ste eeuw'.

Ze zijn onder meer overvloedig aanwezig in de automobielsector, waardoor de krapte er leidde tot tijdelijke sluitingen van fabrieken. ‘We hebben nog enkele jaren nodig voor we de huidige vraagexplosie bijgebeend hebben’, klonk het eerder bij Intel.

Intel kondigde daarom eerder dit jaar al aan 20 miljard dollar te investeren in nieuwe fabrieken die de komende jaren uit de grond zullen schieten. Het heeft daarvoor niet enkel plannen in thuisland VS, maar het kijkt ook naar een locatie in de Benelux. Ook GlobalFoundries is in expansie en is in Singapore een investeringsproject van 4 miljard dollar opgestart.

