‘Intel wilde 5G-chips aan Apple verkopen'

Chipmaker Intel en computerbouwer Apple hebben volgens The Wall Street Journal gepraat over een verkoop van de tak van de chipmaker die 5G-modems maakt. De gesprekken zijn bekoeld en Intel zoekt nu andere kandidaten, aldus de krant.

Volgens The Wall Street Journal gingen aan dat nieuws lange onderhandelingen tussen Intel en Apple vooraf over een verkoop van de chiptak. Apple en Intel waren volgens de krant al sinds vorige zomer in gesprek.