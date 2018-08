Interne onrust bij Google over gecensureerde zoekrobot voor China

Het personeel van Google komt in opstand tegen de plannen van het bedrijf om met een gecensureerde versie van zijn zoekmachine opnieuw actief te worden op de Chinese markt.

Al meer dan duizend Googlers ondertekenden een document waarin ze vragen om meer transparantie over de ethische gevolgen van hun werk. De brief kwam in handen van enkele Amerikaanse media.

Het feit dat Google bereid is om aan de eisen van China te voldoen om opnieuw de markt te kunnen betreden roept 'ernstige morele en ethische vragen' op, staat in de brief. 'Op dit moment hebben we niet de vereiste informatie die nodig is om beslissingen te nemen over de impact van ons werk.'

'We hebben meer transparantie nodig. We moeten weten wat we bouwen', klinkt het ook.

Dragonfly

Eerder deze maand lekte uit dat Google in alle geheim aan een gecensureerde zoekmachine sleutelt waarmee het zich plooit naar de eisen van de Chinese overheid om opnieuw in het lucratieve land aanwezig te kunnen zijn.

Het geheime project - codenaam: 'Dragonfly' - is al ruim een jaar aan de gang. De aangepaste Chinese zoekrobot zou bepaalde resultaten, zoals informatie van sommige nieuwssites en van Wikipedia, wegfilteren.

Google - dat zich bij de oprichting het motto 'Don't be evil' aanmat - verliet China in 2010 net omdat het niet wilde toegeven aan de censuur die de overheid wil opleggen. Het kloeg toen ook over hackers die probeerden in te breken in de Gmail-accounts van mensenrechtenactivisten.

Pentagon

Sindsdien zijn de meeste grote Amerikaanse internetbedrijven er niet meer actief. China is de grootste internetmarkt ter wereld, die Google en Facebook en andere Amerikaanse techreuzen veel reclame-inkomsten zou kunnen opleveren, maar de overheid belemmert er de vrije verspreiding van informatie.

