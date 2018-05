Internetgoeroe Mary Meeker: ‘Inflatiebarometer is achterhaald'

De klassieke consumentenprijsindex is aan vervanging toe omdat hij de sterke online prijsdalingen niet goed incalculeert. Dat zegt financieel analiste Mary Meeker in de jongste editie van het bekende Internet Trends report.

Het rapport van Meeker, financieel analist bij de durfkapitalist Kleiner Perkins, is een jaarlijkse bijbel vol tabellen en grafieken over de digitale economie. Meeker stelde de editie van dit jaar zopas voor op de Code-conferentie. Ze staat onder meer stil bij het snel toenemende belang van de online handel en het effect daarvan op de consumentenuitgaven.

In de VS is e-commerce vandaag goed voor ruim 13 procent van alle kleinhandelsverkopen, en dat aandeel blijft jaar na jaar oplopen.

Schermvullende weergave

Handelaars die online willen verkopen, kunnen dat ook steeds sneller en goedkoper doen dankzij de opmars van allerlei applicaties die hen daarbij helpen. Denk aan online betalingssystemen zoals Square en Stripe, of platformen die het bouwen en beheren van een webshop stroomlijnen, zoals Shopify. Dankzij sociale media kunnen succesvolle nieuwkomers bovendien snel doorgroeien.

Voor de Amerikaanse consumenten, die nooit meer schulden hadden dan nu en historisch weinig geld opzij kunnen zetten, wordt het internet steeds meer een middel om op hun uitgaven te besparen, betoogt Meeker. Ze verwijst naar recent onderzoek van Austan Goolsbee, een professor economie aan de Chicago School of Business, die aantoonde dat de online prijzen van consumentengoederen de afgelopen jaren veel sneller zijn gezakt dan de offline prijzen.

Schermvullende weergave

‘De online inflatie ligt 200 basispunten per jaar lager dan wat de officiële prijsindex (CPI) aangeeft’, klinkt het. De verschillen zijn het grootst bij tv’s, meubels, computers en sportartikelen.

Middenklassedroom verandert

Meeker probeert ook vooruit te kijken naar andere manieren waarop Amerikaanse gezinnen hun bestedingspatroon zullen aanpassen met de hulp van digitale technologie. Ze voorspelt drie mogelijke veranderingen, die haaks staan op de klassieke droom van het Amerikaanse middenklassegezin - een grote woning en een paar grote auto’s voor de deur.

Amerikanen zullen efficiëntere woonvormen omarmen om het toenemende aandeel van de woning in hun budget terug te dringen. Het succes van AirBnB als platform om leegstaande delen van de woning te verhuren is daar nu al een symptoom van, zegt Meeker.

Ook voor hun transport gaan gezinnen op zoek naar alternatieve vervoersvormen die hen minder kosten. Dat verklaart het succes van het taxiplatform Uber.

Een andere grote slokop in het gezinsbudget is gezondheidszorg. Consumenten moeten die uitgaven steeds meer uit eigen zak betalen omdat de overheid bespaarde op de ziekteverzekering. Dat leidt tot een toenemend prijsbewustzijn en kan een algemene prijsdaling tot gevolg hebben. Ook hier springen allerlei techbedrijven in het gat, zoals de online ziekteverzekeraar of de online apotheek Capsule.

'Geen jobvernietiging'

Ook elders in het rapport doet Meeker haar reputatie als onverbeterlijke techno-optimiste alle eer aan. Zo lijkt ze niet echt te geloven in de vernietiging van menselijke jobs door robots en algoritmes. ‘Als dat toch zo zou zijn, strookt het niet met de economische geschiedenis’, zegt ze. ‘De vervanging van jobs door technologie is van alle tijden. En doorheen de tijden is de werkloosheidsgraad altijd stabiel gebleven, in een band tussen ongeveer 3 en 10 procent.’