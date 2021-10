Internetreuzen halen minder haatboodschappen offline

De Commissie sprak vijf jaar geleden met een reeks internetgiganten een gedragscode af tegen de verspreiding van haatboodschappen. Ze evalueert ook - samen met een netwerk van gespecialiseerde organisaties - in hoeverre Facebook en co. hun engagementen nakomen.

De platforms verwijderden 62,5 procent van de content, wat minder is dan het gemiddelde van 71 procent over 2019 en 2020. Vooral Facebook (70,2%) en YouTube (58,8%) haalden minder content offline. Twitter (49,8%) en Instagram (66,2%) verwijderden dan weer een groter aandeel dan voorheen. TikTok deed een eerste keer mee en presteerde goed (80,1% op 199 aanmeldingen), aldus het rapport.

Minder snel

In zowat een op de tien gevallen verwijderen de platforms de content niet omdat ze het oneens zijn met de organisaties en oordelen dat de berichten niet in strijd zijn met hun gebruiksvoorwaarden of de wetgeving.